Не как Зеленский: дипсоветник рассказал о слаженной работе с МИД при Порошенко

За годы президентства Петра Порошенко у него не было ни единого конфликта с МИД Украины и его главой.

Об этом в своем Twitter написал дипломатический советник пятого президента Константин Елисеев на фоне разгоревшегося скандала, связанного с отправленным МИД ответом на ноту Росии о пленных украинских моряках, которого не обсудили с главой государства.

По его словам, подобных инцидентов при Порошенко не было, так как все стремились к единой цели.

Константин Елисеев Twitter Константина Елисеева

"За 4 года моей работы дипсоветником президента Порошенко не было никакого конфликта с МИД и его главой. Мы работали слаженно как команда единомышленников, не давали волю эмоциям наружу, потому что были объединены единой целью, видели единственные угрозы и совместно им противодействовали! Давайте уважать друг друга", – призвал Елиссев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины обвинил МИД в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, при этом не обсудив его содержание с главой государства.

В свою очередь, глава ведомства Павел Климкин ответил, что они имели для этого необходимые полномочия.

После чего Зеленский нарвался на гнев украинцев. В сети обвинили президента в бездействии в истории с возвращением России в ПАСЕ.

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