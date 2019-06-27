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Не как Зеленский: дипсоветник рассказал о слаженной работе с МИД при Порошенко

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За годы президентства Петра Порошенко у него не было ни единого конфликта с МИД Украины и его главой.

Об этом в своем Twitter написал дипломатический советник пятого президента Константин Елисеев на фоне разгоревшегося скандала, связанного с отправленным МИД ответом на ноту Росии о пленных украинских моряках, которого не обсудили с главой государства.

По его словам, подобных инцидентов при Порошенко не было, так как все стремились к единой цели.

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Константин Елисеев

Константин Елисеев

Twitter Константина Елисеева

"За 4 года моей работы дипсоветником президента Порошенко не было никакого конфликта с МИД и его главой. Мы работали слаженно как команда единомышленников, не давали волю эмоциям наружу, потому что были объединены единой целью, видели единственные угрозы и совместно им противодействовали! Давайте уважать друг друга", – призвал Елиссев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Украины обвинил МИД в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, при этом не обсудив его содержание с главой государства.

  • В свою очередь, глава ведомства Павел Климкин ответил, что они имели для этого необходимые полномочия.

  • После чего Зеленский нарвался на гнев украинцев. В сети обвинили президента в бездействии в истории с возвращением России в ПАСЕ.

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леня зе
леня зе
дещицу помним
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Да дипломатия при СВИНЕ была на высоте,один песенки похабные распевал,другой зиговал,А вообще Чугункин такое же олицетворение украинской дипломатии как Парубий -Верховной Рады
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