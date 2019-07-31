"Не имеете права и власти!" Филарет пошел на новый выпад против Епифания

Почетный патриарх Филарет обратился к предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию из-за ликвидации Киевской патриархии.

"До меня дошла информация о создании Вами и Священным Синодом ПЦУ ликвидационной комиссии во главе с митрополитом Черкасским Иоанном (Яременко) о ликвидации Киевской патриархии УПЦ Киевского Патриархата", - отметил он, передает пресс-служба УПЦ КП в Facebook.

Патриарх утверждает, что Епифаний не имел права принимать такого решения, поскольку Киевская патриархия УПЦ КП не входят в состав ПЦУ.

"Мы хоть и непризнанная автокефальная церковь, но независимая... Вы не имеете никакой власти над нашей церковью и ваше решение о создании ликвидационной комиссии не действительно, так оно является вмешательством во внутреннюю жизнь другой церкви", - заявил Филарет.

Филарет Пресс-служба УПЦ КП, Facebook

Также патриарх попросил ОБСЕ защитить права верующих и обратился к главе СММ ОБСЕ и координатору проектов ОБСЕ в Украине Генрику Вилладсену относительно "попытки Министерства культуры Украины и Министерства юстиции Украины ликвидировать УПЦ КП, фактов рейдерства со стороны ПЦУ и нарушение международных прав на свободу совести и вероисповедания".

Кроме того, Филарет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой "прекратить беззаконие по отношению к украинской церкви и защитить от рейдерства ПЦУ".

Он попросил Министерство юстиции продлить существующую регистрацию УПЦ Киевского Патриархата и "обеспечить законное право церкви на свое существование".

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