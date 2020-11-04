Не хватило пары секунд для спасения, ее даже никто не дернул: друзья – о погибшей в ДТП на Майдане. Эксклюзив

Девушкой, которая погибла под колесами внедорожника на Майдане Незалежности, оказалась 30-летняя Алла Сорока из Винницы. В тот день она случайно очутилась в центре Киева. Буквально перед смертью женщина успела сделать фото на Майдане и отослать подруге. А потом ее телефон уже не отвечал.

Подробнее о трагической гибели молодой женщины читайте в материале OBOZREVATEL.

Друзья и знакомые Аллы Сороки уже несколько дней не могут прийти в себя от этого страшного известия. Добрая, отзывчивая Аллочка, глубоко верующая, оказалась на Майдане в тот миг, когда неуправляемый автомобиль несся в толпу на большой скорости. Он сбил девушку насмерть.

Трагедия произошла 30 октября, в центре Киева на Майдане Незалежности. 66-летний водитель Land Rover Юрий Назаренко выехал на перекресток ул. Крещатик и Институтской. По его словам, он потерял сознание за рулем, и уже неуправляемый внедорожник на скорости вылетел прямо на многолюдную площадь.

Люди в панике разбегались, однако автомобиль сбил двух женщин – 79 летнюю пенсионерку и 30-летнюю Аллу Сороку, которые погибли на месте. После этого внедорожник протаранил несколько авто, которые стояли на проезжей части Крещатика, и остановился.

Подруги Аллы уже десятки раз пересматривают роковое видео. "Она стояла там, ей не хватило каких-то секунд, чтобы отскочить в сторону. Очевидцы говорят, что в тот момент никто не кричал, вероятно, поэтому она не видела этот автомобиль. И мимо пробежал человек, хоть бы за руку ее дернул, крикнул, она бы смогла спастись", – сокрушается ее подруга детства Лиана Полянская.

В тот день Алла приехала в Киев, побывала в церквях. С утра она была в Киево-Печерской лавре. "Вчера у матушки Алла угощала нас своим печеньем… Мы попрощались, как оказалось, навсегда. У Бога все живы, но как же горьки эти слезы. Аллочка, миленькая, царства небесного твоей ангельской душе. Аллуся везла маме кашу из храма…" – написала ее знакомая Елена Даева.

Алла была глубоко верующим человеком, такой ее воспитали родители.

"Она в четыре годика знала наизусть "Отче наш", по молитвам училась читать. Все время ходила в церковь. Я никогда не задавала ей вопросов, почему она так предана церкви. Мы в садик вместе ходили, потом в школе сидели за одной партой. Она была отличницей. После школы поступила в университет на исторический факультет. Так сложилось, что после вуза они уже с родителями жили в Виннице, Алла девять лет работала в торговле", – рассказывает Лиана Полянская.

В тот вечер Алла должна была сесть на поезд и вернуться в Винницу, к родителям. "Мы должны были встретиться с ней на Майдане, но она сказала, что не надо. Уже поздно, сиди дома. Она должна была ехать в Винницу. Я написала ей вечером, спросила, как доехала, а она не ответила. Потом я узнала, что в этой ужасной аварии Алла погибла", – рассказывает одна ее знакомая по церкви.

Многие подруги Аллы по церкви считают, что авария случилась не просто так.

"Мы, верующие, по-другому относимся к смерти. Но это не умоляет нашего горя, потому что потеря страшная. Господь призвал ее тогда, когда нужно было. Я уверена, что она бы сказала: "На все воля Божья, надо простить". Думаю, Алла простила того водителя Юрия, ему теперь с этим горем жить. Я верю, что Господь отключил ему сознание. Эта авария случилась не просто так. Аллочка ушла в один день с матушкой Олимпией, которую так почитала", – продолжает ее знакомая по церкви.

За пару часов до своей гибели Алла созвонилась с мамой, они поговорили в последний раз. На предсмертном фото женщина запечатлена с другой стороны площади, а до места гибели оставалось каких-то полсотни метров.

Аллу Сороку похоронили в родном селе Прибугское Винницкой области в свадебном платье, потому что девушка не была замужем. Она была единственной дочерью у своих родителей. "Ее могила рядом с могилой младшего братика. Он прожил на этом свете всего несколько дней после рождения и умер. Теперь они там вместе", – говорит подруга детства Лиана.

На днях суд отправил под домашний арест виновника этой страшной аварии Юрия Назаренко. Во время суда он заявлял, что недавно перенес инсульт и операцию. За четыре дня до ДТП он выписался из больницы. В тот роковой день, возвращаясь с очередного обследования, мужчина потерял сознание за рулем.