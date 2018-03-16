Не хватает смелых: Вакарчук назвал 5 главных проблем Украины

Известный певец и музыкант, лидер рок-группы "Океан Ельзы" Святослава Вакарчук выделил пять наиболее важных проблем Украины.

Вакарчук 14 марта выступил в Стэндфордском университете, передает SFlike. Певец обратил внимание на то, что универсального рецепта успеха для всех государств не существует, поэтому Украине нужно найти свой особый путь.

По словам музыканта, сильными сторонами Украины являются развитое гражданское общество, существенное укрепление армии и развитие международных отношений. При этом у государства есть серьезные проблемы, которые существенно тормозят его развитие.

Так, первой проблемой Украины Вакарчук назвал коррумпированный избирательный процесс, который до сих пор контролируется олигархами.

"Часты случаи закулисных переговоров между политиками высшего уровня и олигархами, а рядовые министры или их заместители не нацелены на проведение реформ, поскольку представляют в первую очередь те политические силы, с которыми они связаны, и преследуют только их интересы", – пояснил певец.

Второй проблемой Вакарчук назвал тот факт, что политическая и экономическая жизнь на местах часто формально или неформально контролируется людьми, не избираемыми населением, а назначаемыми "сверху", к примеру, руководством местной полиции, спецслужб и так далее.

Третьим препятствием является бюрократия советского стиля, которая по духу все еще напоминает СССР, и попросту неэффективна.

Четвертой проблемой Украины Вакарчук назвал госпредприятия, которые неформально все еще контролируются олигархами.

Пятой глобальной проблемой он назвал неготовность Украины к верховенству закона на данном этапе, и отсутствие независимого правосудия.

"К сожалению, у нас не хватает смелых людей, готовых взяться за решение этих проблем", – отметил Вакарчук.

Также он подчеркнул, что государству стоит ориентироваться не только на ЕС и США, но и на Китай, страны Азии и Африки, поскольку "любая страна важна для Украины".

"Не стоит связывать возможность развития Украины с ожиданием, что Россия изменит свою политику. Мы должны научиться жить в той реальности, которая есть, защищать и улучшать нашу страну. Никто не сделает это за нас", – резюмировал Вакарчук.

Как писал "Обозреватель", ранее в Раде оценили политические планы Вакарчука.