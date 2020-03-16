"Не хватает национальной идеи!" Ветеран войны мощно обратился к украинцам

Организму нации, который много лет убивали российской пропагандой, не хватает украинской национальной идеи.

Такое мнение высказал в своем посте в Facebook воин бригады быстрого реагирования НГУ Харитон Старский. Он напомнил, что в более века профессиональные пропагандисты из-за поребрика ссорили украинцев между собой, прививали им комплексы неполноценности, заставляли говорить по-русски, вытравливали чувство собственного достоинства, разрушали гордость, уничтожали доблесть, и после этого убивали физически.

"Украинцев учили любить совок, высеры Мосфильма, насаждали им ностальгическую любовь к красному, тоталитарному мордору, в котором Гагарин летал в космос, а люди в это время вытирали задницу газетами, потому что не знали что такое туалетная бумага. И вот таким вот методом постепенной селекции из украинцев вырастили тот же социум крепостных малороссов, которым в 1991 году "вручили" независимость", – написал военный.

prm.ua (иллюстративное фото)

Он задался вопросом, сколько украинцев выздоровели от последствий такой "селекции", сколько проснулись солнечным утром и "обнаружили", что у них выросло достоинство и сколько времени нужно нации, чтобы выздороветь от промывки мозгов, которое продолжалось в течение века.

Воин отметил, что есть те, кто выздоровел – часть этих людей воевала на фронте, часть помогала им, часть просто болела за них, хотя именно такая поддержка нередко была едва ли не самой важной для тех, кто сидел в окопе.

"Это именно те люди, которые выздоровели от непроходящего украинского волнения, сцепили зубы и пошли защищать свое украинское достоинство. "Воинственная меньшинство", лучшая порода украинцев, которая на сегодня существует", – сказано в посте.

Старский отметил, что, по его убеждению, из той части населения, которой безразлично, надо воспитывать достойных граждан с активной позицией.

"Не надо тешить себя иллюзиями о том, что придет мессия и поведет нас в светлое будущее. Любая власть – это всегда срез общества, нравится вам это или нет, потому источником любой "преступной власти" является только и исключительно "преступный народ", независимо от того, во что вы верите и о чем вы мечтаете. Мы можем устроить еще пять революций, отвоевать еще десять ротаций на востоке, но толк от этого появится только тогда, когда значительную часть населения Украины будет составлять воинственное большинство", – заметил военнослужащий.

Он добавил, что для того, чтобы в Украине родилось воинственная большинство должно пройти много лет и реформ, в первую очередь – в наших головах.

"И начинать нужно уже сегодня, прямо сейчас. Начинать вот этому "воинственному меньшинству", которое грызется само с собой и самовыплевывется на радость пуйлу", – подытожил он

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть растрогал письмо маленькой украинки погибшему на Донбассе отцу.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!