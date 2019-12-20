Не хотят в оккупацию "Л/ДНР"? Раскрылся неожиданный нюанс по большому обмену пленными

В России завили, что несколько десятков человек, которых Украина готовится передать "Л/ДНР", по разным причинам попросили исключить их из обменных списков.

При этом там считают, что такой отказ не добровольный. О том, что мешает быстро осуществить обмен между Киевом и непризнанными террористическими республиками Донбасса пишет "Коммерсант".

В частности, ссылаясь на источники в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины, издание сообщает о возникновении дополнительных проблем в переговорном процессе.

Пленные с "Л/ДНР" попросили исключить их из обменных списков

Так, по словам одного из них, около сорока человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать Донецку и Луганску, отказались участвовать в обмене и возвращаться в ДНР и ЛНР.

"Собеседник не назвал всех причин отказов, отметив лишь, что среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования на Украине", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин договорились об обмене пленными на переговорах в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.

В террористической "ДНР" заявили, что готовы к обмену с Киевом до конца 2019 года. Так называемая омбудсмен "республики" Дарья Морозова отметила, что планируется обмен по формуле "88 на 53".

Зеленский сказал, что новый этап обмена пленными между Украиной и Россией будет осуществляться в три этапа: сначала обмен всех установленных, затем обмен после согласования списков Международным комитетом Красного Креста и затем возвращение удерживаемых лиц из России и оккупированного Крыма.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ближайший обмен пленными между Украиной и РФ будет неровным, поскольку у Киева уже нет достаточного обменного фонда. В связи с этим украинская сторона готова идти на серьезные уступки агрессору ради спасения максимального количества своих граждан.

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в среду, 18 декабря, стороны не смогли договориться об обмене пленными.

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