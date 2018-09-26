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''Не хотят стрелять в братьев'': скандальный украинский ведущий впал в маразм о ВСУ

2.8тЧитать материал на украинском

Скандальный украинский ведущий Юрий Кот, который был голосом "антимайдана" и после победы Революции Достоинства сбежал в Москву, оскандалился бредовым заявлением о том, что украинские воины якобы отказываются воевать с российскими оккупантами, считая их своими братьями (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Также он оскорбил Вооруженные силы Украины, назвав их не способными отражать агрессию Российской Федерации. Дикую пропагандистскую речь он озвучил в эфире программы "Место встречи" в эфире телеканала НТВ.

"Он (президент Украины Петр Порошенко. — Ред.) пытается показать, что да, у нас армия мощная. Ну какая она мощная? Ну, ребята, ну перестаньте. Ну не хотят украинские солдаты воевать с россиянами и не будут! Потому что, во-первых, нечем, во-вторых, в конце концов, это претит нормальным человеческим чувствам, ну не хочется стрелять в брата, потому что это идиотизм!" — завершил свой нетрезвый прокремлевский спич коллаборант.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кот выступил с бредовым заявлением о том, что после разрыва договора о дружбе с Россией Украина якобы перестанет существовать. Он уверен, что прекращение действия документа денонсирует государственную границу, и страна-агрессор поглотит своего соседа.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Юрий Кот
Место
Россия
Объект
Вооруженные силы Украины
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Странно, а кто ж под Псковом захоронен? А в Ростове? В Чите? В Подмосковье? А в Челябинске 30 сентября памятник кому открывают? Кто их всех зажмурил?
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