МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Не подарю Путину!" Крымчане рассказали о невыносимой жизни после оккупации

27.8тЧитать новость на украинском

Жизнь в небольшом крымском городке Щелкино после российской оккупации фактически замерла. Немногочисленные туристы, посещающие некогда популярный курорт, неохотно расстаются со своими деньгами и почти не приносят прибыли местному населению.

Омываемый Азовским морем, этот город традиционно считался "детским курортом", однако сейчас здесь почти не осталось не только приезжих, но и местных. Вся молодежь старается разъехаться в более перспективные места, а те, кто остался — ностальгируют за былыми временами. О повседневной жизни после аннексии рассказывают в репортаже "Крым. Реалии"(чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

На набережной закрыта половина кафе

"С работой никак. Работы нет, в основном все у частных предпринимателей в торговле. Остались тут один сад, две школы и магазины — больше ничего нет. Очень многие уезжают", — рассказывает местная жительница.

Почти пустой пляж Щелкино

Новости
"Заманали, малороссы": в Украине разгорелся новый скандал из-за Крыма

Если раньше одного курортного сезона было достаточно для того, чтобы безбедно прожить целый год, то теперь доходы в Щелкино сильно упали.

"Если раньше мы имели в день то, что сейчас за неделю (зарабатываем. — Ред.). Украинцы раньше ехали отдыхать. Все рестораны гудели и гремели всю ночь, сейчас ни один вечером не работает", — поведала продавщица сувениров Светлана Александровна.

Однако определенное количество отдыхающих в городе все таки есть. В основном — это россияне с детьми, уже много лет привыкшие к этому курорту.

Харьковчанка Наталья сначала просто отдыхала в Щелкино, а потом обзавелась здесь недвижимостью, за которую однако пришлось побороться в суде после аннексии.

Наталья вспомнила, как несколько лет назад она опубликовала фото с отдыха в тогда уже оккупированном Крыму. Под постом в соцсетях на нее обрушился шквал критики: чего, мол, к врагу ездишь. Однако женщина с этим несогласна, потому что не признает Крым российской территорией.

"Если ты хочешь что-то Путину подарить – подари, а я свой дом не подарю", — пояснила она свою позицию.

"Насколько я знаю это место, лет 15, никто не ущемлял ни татар, ни русских, ни украинцев, ни армян", — рассказала также женщина о жизни до аннексии.

Как писал OBOZREVATEL, крымчане массово жалуются на жадность тех немногочисленных туристов, которые продолжают к ним приезжать.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
15
27
Смешно
34
Интересно
131
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Сплошная ЛОЖЬ! Я отдыхаю в Щёлкино с 2002 года практически каждое лето. Надо сказать, что раньше было очень шумно, и было много пьяных украинцев, т.к. это место не Чёрное море, было Эконом-класс - съезжались с Украины самые бедные. Потом было затишье, однако с каждым годом, и особенно в 2018 г., после открытия Моста народ стабильно прибавляется. Отстроено очень много пансионатов. Теперь близость этого города к трассе Керчь - Феодосия привлекает всё больше желающих отдохнуть. Смотрите WEB-камеры с Щёлкино - и сами всё увидите.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
7
Астровскай Арьтьйомєй
Астровскай Арьтьйомєй
СвоЙский МакСим, Свойскай,а тепер туди поперли ТВЕРЕЗІ Й БАГАТЮЧІ вЯлікєє кацапури?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Yuri
Yuri
Кому вы эти сказки рассказываете. Ах да, для себя же. Щелкино строился, как городок энергетиков. С 90-х это депрессивный регион.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
2

Наши блоги