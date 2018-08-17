"Не подарю Путину!" Крымчане рассказали о невыносимой жизни после оккупации

Жизнь в небольшом крымском городке Щелкино после российской оккупации фактически замерла. Немногочисленные туристы, посещающие некогда популярный курорт, неохотно расстаются со своими деньгами и почти не приносят прибыли местному населению.

Омываемый Азовским морем, этот город традиционно считался "детским курортом", однако сейчас здесь почти не осталось не только приезжих, но и местных. Вся молодежь старается разъехаться в более перспективные места, а те, кто остался — ностальгируют за былыми временами. О повседневной жизни после аннексии рассказывают в репортаже "Крым. Реалии"(чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

На набережной закрыта половина кафе

"С работой никак. Работы нет, в основном все у частных предпринимателей в торговле. Остались тут один сад, две школы и магазины — больше ничего нет. Очень многие уезжают", — рассказывает местная жительница.

Почти пустой пляж Щелкино

Если раньше одного курортного сезона было достаточно для того, чтобы безбедно прожить целый год, то теперь доходы в Щелкино сильно упали.

"Если раньше мы имели в день то, что сейчас за неделю (зарабатываем. — Ред.). Украинцы раньше ехали отдыхать. Все рестораны гудели и гремели всю ночь, сейчас ни один вечером не работает", — поведала продавщица сувениров Светлана Александровна.

Однако определенное количество отдыхающих в городе все таки есть. В основном — это россияне с детьми, уже много лет привыкшие к этому курорту.

Харьковчанка Наталья сначала просто отдыхала в Щелкино, а потом обзавелась здесь недвижимостью, за которую однако пришлось побороться в суде после аннексии.

Наталья вспомнила, как несколько лет назад она опубликовала фото с отдыха в тогда уже оккупированном Крыму. Под постом в соцсетях на нее обрушился шквал критики: чего, мол, к врагу ездишь. Однако женщина с этим несогласна, потому что не признает Крым российской территорией.

"Если ты хочешь что-то Путину подарить – подари, а я свой дом не подарю", — пояснила она свою позицию.

"Насколько я знаю это место, лет 15, никто не ущемлял ни татар, ни русских, ни украинцев, ни армян", — рассказала также женщина о жизни до аннексии.

Как писал OBOZREVATEL, крымчане массово жалуются на жадность тех немногочисленных туристов, которые продолжают к ним приезжать.