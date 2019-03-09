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"Не хочу, чтобы мне диктовали, с кем дружить!" Комаровский взорвался из-за русского языка, украинцы возмущены

64.3тЧитать материал на украинском

Государство определяет, с кем можно "дружить" украинцам, а это не допустимо.

Такое мнение высказал в программе "Рандеву" Янине Соколовой популярный врач-педиатр Евгений Комаровский, говоря о статусе русского языка в Украине. По его словам, этого не должно быть в современном мире.

"Имеет право Сережа прийти в кинотеатр, где он будет смотреть фильм по-русски? Имеет право?! Почему в Германии я целый день слушаю радио на английском языке? Почему?" - возмутился он.

Евгений Комаровский

Евгений Комаровский

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Не учите меня любви к Родине - Комаровский

Журналистка ему напомнила, что у нас есть радио на русском языке, которое можно слушать в интернете.

"Нет, у нас есть квоты! Это ж ты уже за меня выбрала! А я хочу выбирать сам!", - ответил он на это.

"Я не хочу, чтобы в 21 веке мне кто-то диктовал, с кем дружить! Мне диктует государство!" - заявил он на замечание, что ему никто не запрещает говорить в центре Киева по-русски.

В комментариях к анонсу передачи с отрывком интервью украинцы возмущены такой позицией врача и выступают за украинский язык.

"Не диктуйте, с кем дружить!" Комаровский взорвался из-за русского языка

"Не диктуйте, с кем дружить!" Комаровский взорвался из-за русского языка

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известного педиатра раскритиковали из-за слов о том, что тот готов сходить с Путиным на рыбалку и там решить вопрос конфликта на востоке Украины.

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Персоны
Янина СоколоваЕвгений Комаровский
Место
Украина
Теги
русский языкукраинский язык
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Х!йлопутіни вже зачекався Комаровського, треба їм в цьому допомогти. В Україні буде тільки українська мова
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Вчай Сунь
Вчай Сунь
Этого педиатра не мешало бы отправить на передок что бы он шалава лечил раненых бойцов а не шарился по телеканалам и не пел дефирамбы оккупантам.
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Данилюк Юрій
Данилюк Юрій
Как врач, врачу... Это диагноз - обширный дебилизм. (специально на русском, что бы ему было проще).
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