Від констатації наболілих проблем час переходити до практичних змін

В Україні люблять говорити про проблеми, але не люблять їх вирішувати. Це стосується не лише політиків, але й громадських активістів. Не раз була свідком, як з року в рік збираються потужні жіночі конгреси, де обговорюють серйозні проблеми, які турбують жінок. Виголошують палкі промови, приймають жорсткі резолюції, а далі … не відбувається нічого. Й наступного року все повторюється.

Аби не потрапити в цю пастку, треба мотивувати небайдужих людей до дій. Що сьогодні й робить Жіночий рух "За Майбутнє". Прийдешні місцеві вибори дають нам унікальну можливість реально вплинути на ухвалення рішень та переорієнтувати політику органів місцевого самоврядування на користь потреб людей.

Саме це покладено в основу Плану дій, який створили експерти Жіночого руху. Не декларації про наміри, а саме плану дій, що почне втілюватися в життя як тільки жінки-професіонали стануть частиною місцевої влади.

Ми концентруємось на чотирьох магістральних напрямах, кожен з яких – це шлях до кращої якості життя не лише жінок, а кожної родини, тобто усієї України.

Перший напрям – відкриття доступу жінкам до управління. Згідно з дослідженням Всесвітнього економічного форуму, Україна посідає 83 місце серед 153 держав світу за участю жінок в політиці. Маємо чіткий тренд – чим більше у державної установи повноважень та ресурсів, тим менше там жінок. Якщо, наприклад, в сільських радах їх 46%, то в міських - лише 18%, а в обласних – взагалі 15%.

Ми формуємо сотні локальних команд, невід’ємною частиною яких є жінки. І скоро вони керуватимуть громадами та прийматимуть важливі рішення. Наш базовий принцип – це фаховість та професіоналізм. Ми не розглядаємо жінку як квоту, яку треба включити до списку, аби формально виконати закон. Кожна наша кандидатка – це самодостатня особистість, яка має здібності, вміння, яка вірить в себе і якій вірять люди. Саме це є запорукою успіху.

Другий напрям - економічна рівність. Й починається вона зі справедливої оплати праці. Адже сьогодні жінки за однакову роботу отримують на 24% менше, ніж чоловіки. Це не просто несправедливо, а контрпродуктивно. Страждає від цього кожна родина, кожна громада і економіка всієї країни. Ми прагнемо, щоб працю мільйонів жінок цінували та належним чином винагороджували. А для жінок, які хочуть почати власну справу, не було проблемою отримати підтримку на старті у вигляді доступних кредитів. Щоб у банку не питали, чи є у неї чоловік, а об’єктивно оцінювали можливості та на основі цього приймали рішення про кредитування.

Третій напрям – інфраструктура. Це, зокрема, дитячі садки, школи, лікарні біля дому, які заощаджують час та енергію жінок та дають їм можливість спрямувати їх в русло самореалізації.

Сьогодні темпи будівництва житлової нерухомості щонайменше на 17% випереджають темпи зведення об’єктів соціальної інфраструктури. А 65 тис. дітей дошкільного віку чекають своєї черги потрапити до дитячого садочку, бо їм там просто не вистачає місця.

Тому ключове завдання Жіночого руху "За Майбутнє" зробити так, аби, зводячи великі житлові комплекси, забудовники будували й соціальні об’єкти. Якраз завдання місцевої влади слідкувати за цим, бо ніхто краще за неї не знає, скільки дитсадків, шкіл та поліклінік не вистачає громаді.

Четвертий напрям – вільний простір та рівні можливості для людей з інвалідністю. В Україні проживає до 3 млн. людей з інвалідністю, це майже 7% населення! З них 222 тис. мають першу групу, тобто потребують постійної опіки. Вони не можуть влаштуватися на роботу, пройти медогляд в лікарні, а часто просто вийти з власної квартири! Наші міста абсолютно непристосовані для безбар’єрного пересування.

Треба забезпечити достатнє фінансування державних та регіональних програм на захист прав людей з інвалідністю, встановити жорсткі вимоги безбар’єрного середовища для житлових, нежитлових будівель і до міського простору та контролювати їх виконання, модернізувати лікарні так, аби люди з інвалідністю отримували там увесь спектр належних медичних послуг.

Мотивовані, професійні та енергійні жінки-управлінці, нарешті, зроблять їх видимими для влади. А це перший крок до позитивних змін.

План дій Жіночого руху "За Майбутнє" - багаторівневий документ, що розрахований на системні перетворення. Ми розуміємо, що далеко не все залежить від місцевого самоврядування і готові просувати свої ініціативи в парламенті та на рівні виконавчої влади. Врешті-решт, ми не обіцяємо, що зробимо все просто і швидко. Ні, буде складно й потребуватиме більше часу, ніж нам би хотілося. Але важливо перейти від констатації фактів, гнівних резолюцій та критики до реальних результативних справ. Бо всі вже давно знають, що і де у нас в країні не так, але чомусь мало хто спроможний змінити це на краще. Ми зможемо, адже в нас є бажання, сили, професіоналізм та наміри відстоювати інтереси людей в боротьбі за майбутнє усієї України.

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