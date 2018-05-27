"Не гостеприимные": донетчанка напала на выпускницу во Львове

Во Львове пожилая женщина напала на 11-классницу, когда та праздновала свой школьный выпускной.

Как сообщает на своей странице в Facebook пользовательница Виктория Бущева, инцидент произошел после торжеств с выпускниками 55-й школы.

"Девочка разговаривала по телефону... И именно в это время, собственно, к ней (предполагаю, что именно из-за того, что ее лицо было открыто, а остальные девушки опустили головы), ни с того ни с сего, подходит пожилая женщина и пшикает ребенку в лицо из перцового баллончика", - сказано в сообщении Бушевой.

Новости Во Львове водитель маршрутки удивил благородным поступком

В результате выпускница потеряла сознание и упала, а когда поднялась, то не могла говорить и в течение первых минут даже дышать из-за аллергии.

"В это время та "прощай молодость" ничуть не спеша, улыбаясь пошла себе в магазин купить колбаски", - добавила Бушева.

Небезразличным очевидцам удалось задержать бабушку, однако она сказала, что она вообще не в курсе, о чем речь, и что ее все здесь "неизвестно за что обижают".

"Тогда мы вызвали полицейский патруль, а она постоянно повторяла, что наши дети невоспитанные, что они ее материли. Потом сказала, что она применила баллончик, потому что девочка якобы ругалась на нее нецензурными словами. Затем вновь отрицала, что имеет баллончик", - вспоминает события женщина.

"Все это говорилось исключительно на русском языке, с особым презрением и насмешками. И что все население Львовщины являются хамами и не оправдали ее надежд на то, что здесь "гостеприимные люди", - добавила она.

Выяснилось, что нападавшая 1943 года рождения, родом из города Донецк, приехала во Львов с оккупированной территории.

"Задержанную отпустили и теперь, возможно, ее ждет суд, где максимальное наказание за такой поступок - это админштраф. А что касается пострадавших, то им выписали по административному предупреждению: маме за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего ребенка, а девушке якобы за нецензурную брань, - резюмировала Виктория Бущева.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как во Львове разгорелся сексистский скандал.