Не Филарет! В УПЦ КП выбрали кандидата на пост предстоятеля единой церкви

Архиерейский Собор Украинской православной церкви Киевского патриархата проголосовал за кандидатуру митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля единой православной украинской церкви.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в УПЦ КП, на заседании присутствовали около 40 архиереев и примерно 30 из них отдали свои голоса за Епифания.

Уточняется, что 12 архиереев проголосовали за кандидатуру митрополита Луцкого Михаила. Как известно, митрополит Епифаний входит в ближайшее окружение патриарха Филарета. Однако тот факт, что за него проголосовали большинство архиереев не означает, что только он будет выдвинут.

митрополит Переяславского и Белоцерковского Епифаний Официальное фото

Также в УПЦ КП сообщают, что архиереи решили принять участие в объединительном Соборе в составе епископата, представителей от клира, мирян и монахов, согласно благословению Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея.

Ранее религиовед Андрей Ковалев рассказывал, что глава УПЦ КП патриарх Филарет не будет претендовать на пост предстоятеля единой поместной украинской церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL,29 ноября Вселенский Патриархат утвердил текст Томоса и проект устава независимой украинской церкви. Документ не представили широкой публике.

В Константинополе объявили, что украинская автокефальная церковь будет называться "Православная церковь в Украине". На объединительном Соборе, который состоится 15 декабря в Киеве, будут решать три основных вопроса. Среди них единство церкви, ее предстоятель и устав.

Видео по теме

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своему епископату, духовенству, монашеству и мирянам участвовать в объединительном Соборе.