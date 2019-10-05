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6 октября • обновлено в 01:30
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"Не думала головой!" Скандал с выходкой подростков на кладбище получил неожиданный поворот

2.6т Читать материал на украинском

В сети появилось видео с извинениями девушки-подростка, которая устроила шоу на кладбище и снимала это на видео.

В обращении, которое опубликовано на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook, она заявила, что раскаялась.

"Я хочу искренне извиниться за этот поступок, я вообще не думала головой, что я тогда делала. Мне очень дико стыдно. Я пересматриваю это и у меня возникает вопрос, зачем я это сделала..." – отметила девушка.

Она также обратилась к родственникам похороненного человека, где и происходили "танцы".

Девушка-подросток извинилась за выходку на кладбище

Девушка-подросток извинилась за выходку на кладбище

Скриншот

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"Я просто хочу извиниться перед родственниками человека, который там похоронен... Мне стыдно, я подставила своих родных и близких. Я искренне прошу прощения у всех", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Харьковом толпа подростков поиздевалась над девушкой.

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Место
Украина
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