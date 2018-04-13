Прежде, чем вы что-то измените в своих обстоятельствах, в вашей голове должна появиться идея.

В первую очередь необходимо появление идеи или замысла. Прежде, чем отправиться в путешествие к процветанию, должно зародиться намерение стать успешным человеком. Не тратьте время на мысли о том, как тяжело справляться с проблемами. Только новые идеи приведут вас к новой жизни.

Ваше отношение к себе должно быть очень уважительным. Откажитесь от привычки ожидать, чтобы кто-то платил за вас в кафе или ресторане, чтобы кто-то оплачивал что-либо за вас. Старайтесь мыслить так, чтобы самому заплатить за других. В каком-то смысле вы даже должны быть оскорблён мыслью, что кто-то за вас будет платить. Начните относиться к себе с уважением и смотреть на себя как на процветающего человека.

Не думайте о том, что думают другие, думайте о том, как достичь своей цели. Каждый день, с момента пробуждения, мы проживаем наши жизни, беспокоясь о том, что другие люди думают о нас.

Это делает нас бесхарактерными зрителями, которые ожидают от других людей первого шага. Невозможно жить в соответствии с ожиданиями всех вокруг.

Идите к своей цели, не обращая внимания на то, что кто-то не верит в вас, или даже осуждает.

Главное, чтобы вы верили в себя и слушали своё сердце!