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Не дожила 4 дня до ротации: в Херсоне попрощались с погибшим медиком ВСУ. Фото и видео

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В среду, 3 июля, в Херсоне попрощались с медиком ВСУ Ириной Шевченко, которая погибла при обстреле санитарной машины террористами на Донбассе.

Машину скорой помощи с ее телом утром встретили на Антоновском мосту через Днепр на въезде в город, сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Там собрались херсонцы, чтобы отдать дань землячке. Сотни горожан пришли в Дом культуры, чтобы проститься с погибшей. Как пишет местное издание ПИК, люди на коленях встречали машину, в которой везли гроб.

В начале войны Ирина Шевченко прошла несколько медицинских курсов, подписала контракт с Вооруженными силами Украины и в 2015 году поехала в зону боевых действий. Там как военный медик она спасла десятки жизней и погибла во время эвакуации раненого.

Прощание с Ириной Шевченко

Прощание с Ириной Шевченко

ПИК

Прощание с Ириной Шевченко

Прощание с Ириной Шевченко

ПИК

Прощание с Ириной Шевченко

Прощание с Ириной Шевченко

ПИК

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"Они уже должны быть вот 6-7 июля быть дома. И никто не ожидал, чтобы стрелять в санитарную машину. Это вообще недопустимо. Это нарушение всех правил", – говорит волонтер Галина Уманец, которая пришла проститься с погибшей. Похоронят Ирину Шевченко на городском кладбище, на Аллее героев.

"У нее постоянно была одна фраза: "Все будет хорошо. У нас все будет хорошо, ничего плохого не будет". Я с ней общался три или четыре дня назад по телефону. "Как у вас дела?" – "А у нас все нормально. И иначе быть не может", – рассказал начальник медицинской службы десантно-штурмового батальона 79-й бригады Игорь Осауленко.

Прощание с Ириной Шевченко

Прощание с Ириной Шевченко

ПИК

Прощание с Ириной Шевченко

Прощание с Ириной Шевченко

ПИК

Прощание с Ириной Шевченко

Прощание с Ириной Шевченко

ПИК

Прощание с Ириной Шевченко

Прощание с Ириной Шевченко

ПИК

Прощание с Ириной Шевченко

Прощание с Ириной Шевченко

ПИК

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"Бойцы звонят и плачут": террористы объявили циничную охоту на украинских медиков

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 1 июля террористы обстреляли "Хаммер", на котором военные медики эвакуировали раненого из-под населенного пункта Водяное. Вследствие прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое получили ранения. Второй пострадавший скончался в больнице.

  • Позже стали известны имена погибших медиков. Это – водитель "Хаммера" Сергей Майборода и радиотелефонист-санинструктор Ирина Шевченко. За жизнь женщины врачи боролись несколько часов, но спасти ее не удалось. Она получила сильные ожоги и взрывную травму.

  • 2 июля в Марьинском районе на Донбассе террорист-снайпер снова обстрелял автомобиль медиков-волонтеров. В результате два человека ранены.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
УкраинаХерсон
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
А согласно каким правил на санитарную машину ставят крупнокалиберный пулемет? На подбитой машине конкретно видно его крепление.
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