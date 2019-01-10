''Не дождутся!'' Сенцов написал мощное письмо украинцам из российской тюрьмы

Украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно удерживается в колонии Российской Федерации, написал новое письмо, в котором рассказал о своем состоянии и планах на будущее.

Об этом в Facebook сообщила первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, опубликовав фрагмент письма. По ее словам, основной посыл Сенцова такой: "Я не собираюсь падать духом или тем более унывать — не дождутся! Я не собираюсь прекращать ни творческую деятельность, ни общественную".

Сенцов рассказал, что продолжает много работать и в конце декабря 2018-го закончил новый роман. Ожидает, что в этом году выйдет в свет сборник его рассказов и роман, а также начнутся съемки кино или театральная постановка по его сценарию.

Олег Сенцов

"В очередной раз удивляешься мужеству Олега и настроенности на позитив, на все тяжелые обстоятельства. Это письмо стимулирует работать дальше, не опускать руки. Не имеем права. Украинцы в тюрьмах РФ показывают нам сильный пример", — прокомментировала Геращенко.

Как писал OBOZREVATEL, 12 декабря во Франции прошло вручение Премии имени Сахарова, присужденной украинскому узнику Кремля, режиссеру и активисту Олегу Сенцову. Вместо него на вручение престижной награды приехала двоюродная сестра Наталья Каплан.