"Не дождалась наказания убийц": стало известно о трагедии в семье героя Небесной Сотни

В пятницу, 19 июля, умерла жена героя Небесной Сотни Игоря Сердюка Ирина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила соучредитель и редактор сайта "Небесная сотня" Алина Бондар. Она напомнила, что Сердюка было убито на Крепостном переулке, который примыкает к улице Институтской.

Известно, что Ирина Сердюк долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Женщина преподавала на кафедре "Здоровье человека и физическая культура" Кременчугского национального университета, обслуживала баскетбольные матчи "Кремня".

Герой Небесной Сотни Игорь Сердюк Коллаж

"Ушла к своему мужу, так и не дождавшись наказания его убийц. Вместе по жизни. Вместе на Майдане. Вместе в вечности. Это очень болит", – написала Бондар.

Прощание с Ириной состоится 22 июля. О месте и времени будет сообщено позже.

Как писал OBOZREVATEL, в ГПУ считают, что первых героев Небесной Сотни Сергея Нигояна, Романа Сеника и Михаила Жизневского убили на Евромайдане либо провокаторы, либо переодетые правоохранители.

Ранее начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений против протестующих в 2013-2014 годах не завершилось из-за отсутствия поддержки со стороны руководства Украины.

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