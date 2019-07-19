Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

"Не дождалась наказания убийц": стало известно о трагедии в семье героя Небесной Сотни

1.7т Читать материал на украинском

В пятницу, 19 июля, умерла жена героя Небесной Сотни Игоря Сердюка Ирина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила соучредитель и редактор сайта "Небесная сотня" Алина Бондар. Она напомнила, что Сердюка было убито на Крепостном переулке, который примыкает к улице Институтской.

Известно, что Ирина Сердюк долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Женщина преподавала на кафедре "Здоровье человека и физическая культура" Кременчугского национального университета, обслуживала баскетбольные матчи "Кремня".

Новости
В Киеве суд отпустил подозреваемого в расстрелах Майдана экс-бойца "Беркута": названа причина

Герой Небесной Сотни Игорь Сердюк

Герой Небесной Сотни Игорь Сердюк

Коллаж

"Ушла к своему мужу, так и не дождавшись наказания его убийц. Вместе по жизни. Вместе на Майдане. Вместе в вечности. Это очень болит", – написала Бондар.

Прощание с Ириной состоится 22 июля. О месте и времени будет сообщено позже.

Как писал OBOZREVATEL, в ГПУ считают, что первых героев Небесной Сотни Сергея Нигояна, Романа Сеника и Михаила Жизневского убили на Евромайдане либо провокаторы, либо переодетые правоохранители.

Ранее начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений против протестующих в 2013-2014 годах не завершилось из-за отсутствия поддержки со стороны руководства Украины.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Небесная Сотня" на OBOZREVATEL.

Темы
Небесная Сотня Евромайдан Расстрелы на Майдане
Место
Украина
Теги
Революция Достоинства смерть фотографии
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
0
Смешно
0
Интересно
11
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кабаченко Ярослав
Кабаченко Ярослав
Она не дождалась награждения убийц. Ведь тот, кто организовывал расстрел Майдана, - Портнов, теперь правая рука фактического президента - Богдана. Зебилы, вы это сделали вместе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel