"Не доросли": украинцы назвали виновных в разрушении нового моста в Киеве

Украинцы считают, что в разрушении нового пешеходно-велосипедного моста в Киеве между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов виноваты вандалы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса на сайте OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 14 тысяч респондентов.

"Проблемы с новым мостом в Киеве: кто виноват?" – на такой вопрос предлагалось дать ответ.

Новый мост в Киеве OBOZREVATEL

Больше всего опрошенных (40%) ответили, что "украинцы еще "не доросли" до таких объектов".

На втором месте по количеству ответов (27%) следующий вариант: "Проектировщики и строители – что-то не просчитали".

21% читателей издания винят в случившемся власть. "Не достаточно контролировали ситуацию", – считают они.

12% респондентов предположили, что мост был построен с бракованных материалов. "Стекло было некачественное изначально", – ответили пользователи сети.

Напомним, новый мост треснул третий раз за два дня после открытия, которое состоялось 25 мая. Вначале треснуло два защитных слоя, а затем еще одно стекло было повреждено после демонтажа обломков.

Как писал OBOZREVATEL:

24 апреля установили завершающий прогон на пешеходно-велосипедном мосту. Последняя часть конструкции соединила Владимирскую горку и Крещатый парк.

Вокруг строительства нового путепровода вспыхнули несколько громких скандалов. Вначале ряд СМИ начал распространять информацию о том, что мост противоречит законодательству, поскольку якобы может нарушить всемирное наследие Софии Киевской.

Позже швейцарские архитекторы заявили, что проект путепровода якобы был взят с их чертежей.

Стоимость постройки велосипедно-пешеходного моста в Киеве увеличилась до 419,96 миллиона гривен, что почти в два раза больше запланированной суммы.

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