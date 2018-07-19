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"Не давать им возможности!" Известный писатель Украины предложил решение по Донбассу

1.3тЧитать новость на украинском

Украине нельзя давать возможность террористическим "ДНР" и "ЛНР" выдвигать своих депутатов, поскольку они заражены идеологией "русского мира".

Об этом идет речь в блоге на OBOZREVATEL известного украинского писателя Юрия Винничука, который жестко раскритиковал план министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по освобождению Донбасса, назвав его ерундой.

"Мне не нравится, что он определяет временный период, когда на оккупированном Донбассе может использоваться русский язык. Как по мне, следует ввести те же законы и те же условия, которые действуют в целом в Украине без каких-либо оговорок. А если людям не нравится, то пусть дальше себе там сидят", - написал Винничук.

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"Это же не в том состоит донбасская трагедия, чтобы ввести законы. Это пока Путин не прекратит агрессию, до выстрелы и гибель наших военных продолжаться. Вот в чем смысл трагедии на Донбассе, а не в том, чтобы думать, что для них сделать. А когда Путин уйдет - тогда можно будет вводить украинские законы и не играть ни в какие уступки особого статуса или в другие смешные условия", - продолжил писатель.

Он отметил, что даже если бы Верховная Рада приняла эти условия, российские войска продолжили бы находиться на Донбассе. Винничук подчеркнул, что пока Луганская и Донецкая области не будут полностью освобождены от оккупантов, на этих территориях следует ввести "переходный период".

"Не надо давать им возможности выдвигать своих депутатов, потому что люди на Донбассе заражены тамошней идеологией и не знать, сколько лет она еще будет продолжаться. Выросла молодежь, которая радуется паспортам "ДНР". Если они так искренне радуются - это значит, что они стали патриотами этих республик? Надо их как-то перевоспитывать", - считает Винничук.

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"В общем должен быть переходный период до того, как оккупированный Донбасс полностью вольется в Украине. Территориально они могут влиться, но чтобы влиться духовно - это займет определенное время", - резюмировал писатель.

Юрий Винничук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аваков назвал условие успеха плана по освобождению Донбасса.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Юрій Винничук
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Графский Степан
Графский Степан
Хохложопые, не усугубляйте свою участь. Оставьте Донбасс в покое. А то Вован сделает вас главными нищебродами Вселенной))
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