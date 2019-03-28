"Не давайте пробовать страну на вкус!" Соколова обратилась с мощной речью к украинцам

Украинская журналистка Янина Соколова обратилась с проникновенным призывом к украинцам накануне выборов. Она призвала их взять на себя ответственность за будущее родной страны и не отдавать свой голос бездумно.

Также она поддержала флешмоб лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука #ГолосуюНеПоПриколу, о чем заявила во время онлайн-встречи со своими фанами на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне бы очень хотелось, чтобы этот флешмоб, который запустил Святослав Вакарчук, под названием "Голосуй не по приколу", оставался в ваших головах до того момента, пока вы не поставите галочку в ячейках для голосования", — подчеркнула Соколова.

Она добавила, что, безусловно, сейчас Украины переживает очень сложные времена. Сказываются война, ожидания людей, которые не состоялись в рамках ценностей, справедливости, отсутствие должной борьбы с коррупцией, усталость, экономическая нестабильность и прочие беды, которые сопровождают народ.

Янина Соколова Скриншот видео

"Но чего мы, мне кажется, достигли за это время — это понимания национальной идентичности, идеи, которая, казалось бы, незыблема. И мне грустно, что сейчас в списках людей, которые претендуют на президентский пост, есть люди с откровенно непроукраинской позицией в том ключе, в котором бы мне хотелось, чтобы жили мои дети, я, друзья и мое государство. Если вы так же думаете, если вам не все равно, я очень прошу вас — не мыслите категориями "а этот еще не был, давайте попробуем", — призвала она украинцев.

"Не давайте возможности пробовать на вкус государство, которое для вас является родным. Как по мне, это эксперименты с собственной совестью, честью, безопасностью и жизнью. Поэтому хорошенько подумайте перед тем, как проголосовать", — добавила Соколова.

Янина Соколова Facebook Янины Соколовой

Кроме того, она уверена в том, что кто бы из кандидатов не победил на выборах, украинцам не стоит сразу готовить себя к худшим сценариям.

"Если придет Юля, если придет Вова, если придет Анатолий, если придет Петр, я вас прошу не паниковать и помнить, что в этой стране мы с вами хозяева. У нас же не царский режим, в котором от царя зависит — быть нам сытыми или голодными. В принципе, доля этой страны много в чем зависит от каждого из нас. Соответственно, кто бы не пришел, давайте оставаться тут", — ярко подытожила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети после обращения лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука набирает оборотов флешмоб #ГолосуюНеПоПриколу. К нему присоединились известные украинские деятели культуры, которые призвали граждан сознательно относиться к выборам президента.

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