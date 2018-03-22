Не дали денег: в Харькове повесился 12-летний школьник

В Харькове 12-летний Василий Шептуха покончил жизнь самоубийством из-за того, что родители не выдавали ему денег на личные расходы.

Ребенка нашел отец в петле 20 марта. Мальчик оставил предсмертную записку, где написал, что устал. Об этом сообщает "Город Х".

В школе №72 рассказали, что не было никаких предпосылок к подобным действиям со стороны Шептухи. Его назвали жизнерадостным ребенком. Отмечается, что Василий занимался спортом, был физоргом класса, со всеми дружил.

"Мальчик очень любил своего отца. И то, что причиной самоубийства называют нехватку денег - это очень странно. Я не могу сказать, что Вася в чем-то нуждался - был накормлен, одет, все мероприятия и экскурсии отец всегда оплачивал", – сообщила директор школы Галина Богач.

Она отметила, что педагоги пытались выяснить причину отчаянного шага ребенка.

"Учился он хорошо, накануне писали контрольные - он получил 10 баллов. Дети его любили, потому из-за недостатка внимания сверстников он тоже не мог такое совершить. Вася был очень активным, с детства играл в футбол, был капитаном футбольной команды", - сообщила директор.

Как сообщал "Обозреватель", в феврале на Днепропетровщине повесился 14-летний мальчик.