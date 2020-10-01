У нас тут идет оживленный диспут о достоинствах советской системы индустриального строительства, преимуществе советских атомных реакторов и эффективности советской системы экономики и управления в целом.

Про "пломбир за 19 копеек" и про "какую страну просрали“ я уже и не говорю. И жили как... закачаешься.

Про голод 33-го года все уже читали, не удивишь.

Аргументы про необходимую СССР индустриализацию слышали.

Про "лес рубят" тоже.

А вот про голод 1947? Про страну-победительницу? Не хотите?

Как в марте 1947 года люди ели людей в плодородной Украине?

В 1952 году был запущен первый атомный реактор, а в 1963 году, в году моего рождения, мама и бабушка стояли в очередях за хлебом. Многочасовых очередях.

В 1963 людей не ели, слава Богу.

Понимаете, экономика, в которой успех меряется не благополучием граждан страны, а тоннами стали на душу населения, от природы больна. Тысячи танков и ракет при том, что женщина не может купить себе прокладки и чулки - абсурд.

Уже тысячи раз объяснял, что не было у нас ни бесплатных садиков, ни бесплатных квартир, ни бесплатного образования. Все было платным. Государство перераспределяло произведенную прибавочную стоимость по своему разумению. То есть, не платили нашим мамам, папам, бабушкам и дедушкам заработанные ими деньги. Государство все забирало и перераспределяло. На помощь братским странам, например. На построение социализма в Африке. На партизанское движение в Южной Америке.

В принципе, в СССР использовался рабский труд. Я уж не буду в очередной раз вспоминать о паспортах колхозников, о комсомольских стройках, о заключенных и "химиках" и их вкладе в соцстроительство.

При проклятых капиталистах рабочий работал 5 часов на себя, три часа на хозяина. При советской системе человек работал за подачку, так как его труд оплачивался вне зависимости от произведенной прибавочной стоимости. Получение в далеком будущем "бесплатной" квартиры привязывало рабочего или инженера к предприятию на десятки лет. И очень благотворно влияло на патриотичность и правильное понимание линии партии. Иначе квартиры не видать. Путевки не видать. Повышения не видать. Премии не видать...

Какую страну просрали... какой пломбир...

Каждый раз удивляюсь оппонентам. Неужели не видно уродства системы невооруженным глазом?

Или работает:

Я знаю, будет больше чугуна и стали

На душу населения в стране!