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"Не было никакой России": Цимбалюк разгромил спич Путина о "вымышленной" Украине

3.1тЧитать материал на украинском

Журналист Роман Цимбалюк ярко прошелся по имперской речи президента России Владимира Путина, в которой он по сути назвал Украину историческим вымыслом.

Украинец навел ему неопровержимые факты, которые доказывают, что в определенные периоды Россия вообще не присутствовала как государство на политической карте мира. Развенчивание фейков Путина Цимбалюк устроил в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Заявлять о том, что Украины не было, можно, но тогда я хочу сказать, что Россия тоже была не всегда. Если мы вспомним о том, когда произошло безумное единение – 1654 год – это у нас что было? Была Украина Богдана Хмельницкого и Московия? Это что получается – что не было никакой России? Ну, логика одинакова", – отметил украинец.

Цимбалюк и Путин

Цимбалюк и Путин

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Кроме того, он обратился к Путину с риторическим вопросом о том, почему российские правители так боялись любого проявления украинства и его борьбы за свою свободу, если все якобы считали себя русскими.

"Странно – если все были русские, то почему же тогда Екатерина ІІ в 1775 году приказала уничтожить Запорожскую Сечь? Если мы говорим о религии, тогда центр православия на момент этого единения, так сказать, я говорю о Переяславской раде, находился в Киеве. Ну, и самое главное – язык. Если язык был одинаковым, то почему после 1654 года Российская империя принимала чуть ли не каждые 10 лет решения, запрещающие использовать украинский язык? Что-то опять здесь не клеится", – напомнил главе страны-агрессора Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что Украина сформировалась "на краю Российской империи". При этом российский лидер отметил, что украинцы, русские и белорусы якобы являются одним народом и подчеркнул, что в свое время не было никакой Украины.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил ответственность за войну на востоке Украины на нее саму и получил жесткий ответ от Цимбалюка.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир ПутинРоман Цимбалюк
Место
Украина
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леня зе
леня зе
борец с ветряными мельницами
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Макарский Александр
Макарский Александр
Украину и национальность-украинец придумали большевики-москали,переименовав Молоросию в УССР и подарив этой советской республике земли других государств и народов. Остальную историю этого фейкового государства , рагули создали в своём воспаленном свидомом мозгу
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Макарский Александр, старые лживые,пропагандонские мантры.
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