Не bumaga, а papir: популярный блогер четко объяснил разницу между русским и украинским языком

Украинский и русский язык похожи, но они очень разные и отличаются друг от друга во многих отношениях.

Об этом на YouTube рассказал блогер-лингвист Поль Йоргенсен, который сравнил происхождение двух языков.

Автор видео сразу же отмечает, что ложное представление о схожести языков сложилось из-за того, что в Украине широко распространена русская речь. Но при этом многие украинцы владеют двумя языками. Также зачастую в нашей стране используется суржик.

"Однако, несмотря на иногда неверное разграничение между двумя языками, литературный украинский и литературная русский – бесспорно разные, как и повседневная речь двух народов", – подчеркнул Йоргенсен.

Он акцентировал, что в своей истории происхождения русский язык попал под монгольское влияние, в тоже время как украинский – под влияние Великого княжества Литовского.

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"Посмотрим на лексику: русский и украинский лексически родственные на 62%. Меня лично удивило, насколько мала эта цифра. Ведь лексическое родство с польским, словацким и белорусским языком у украинцев выше, чем с российским", – рассказывал блогер.

Также Йоргенсен на конкретных примерах объяснил лексические, фонетические, грамматические родства и различия между украинским и русским языками. Например, украинское слово "папір" більше похоже на английское paper, нежели на русское "бумага". Также такие созвучные слова, как "свет и світ", "неделя и неділя", "арбуз и гарбуз" хоть и похожи, но несут другое значение.

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"Я убежден: сегодня вы увидели, что русский и украинский – тесно связаны языка, которые имеют много общего, однако и много различий. Некоторые из них незначительные, а некоторые – существенные", – подытожил лингвист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла исторический закон об украинском языке.

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