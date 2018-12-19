''Не будет трех церквей'': Филарет обратился к Раде из-за закона для УПЦ

Бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призвал Верховную Раду принять закон, согласно которому в Украине будет существовать только одна Украинская Православная Церковь.

Такое заявление он сделал на следующий день после проведения объединительного Собора, сообщает "Религиозно-информационная служба Украины".

"Теперь у нас в Украине будет одна Украинская Церковь. Не будет трех Церквей, а будет одна. Этим мы создали законодательную базу для Верховной Рады, чтобы она приняла закон о том, что в Украине существует одна Украинская Православная Церковь. Не три, а одна", — сказал Филарет.

Как пояснил он, это станет не финалом, а лишь продолжением создания единой украинской церкви.

"И это значит, что дальше будет идти процесс создания этой единой Церкви. На этом объединение не заканчивается, это только начало, но начало основательное, каноническое", — отметил бывший глава УПЦ КП.

Филарет Корреспондент.net

Напомним, 15 декабря Украина сделала важный шаг к появлению поместной церкви. На объединительном Соборе, который проходил в Софии Киевской, была создана автокефальная Украинская православная церковь под эгидой Вселенского патриархата.

Предстоятелем независимой православной церкви Украины избран епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Предстоятель Константинопольского патриархата Варфоломей вручит ему Томос — документ, подтверждающий автокефалию. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Украина получит Томос Украине на литургие, которая назначена на 6 января.

Как писал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, чем займется Филарет после создания единой УПЦ.