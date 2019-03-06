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"Не будет Путина — не будет "российского" Крыма": Google призвали наказать за потакание оккупантам

2.6тЧитать материал на украинском

Обозначение оккупированного Крыма американской компанией Google как российской территории связано с коммерческими амбициями корпорации и желанием и дальше получать прибыль в РФ.

Такое мнение в статье на "Крым.Реалии" высказал украинский журналист и публицист Виталий Портников. Он подчеркнул, что не считает изменение карты "признанием" законности аннексии.

"Не случайно в самой корпорации говорят, что уважают внутреннее законодательство стран, в которых работают. И во всем остальном мире на картах Google Крым как был украинской территорией, так и остался", — написал журналист.

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Он указал на то, что Крым остается украинским даже на картах российской компании "Яндекс", так как там "понимают разницу между территорией России и оккупированной территорией Украины". В компании вынуждены подчиняться внутреннему законодательству собственной страны, однако "не собираются шутить с международным правом".

"Да и зачем, собственно? Ведь стран, которые признали бы "российский" статус Крыма, практически нет, да и для самой России такое решение имеет временный, "путинский" характер. Не будет — рано или поздно — Путина, не будет и "российского" Крыма", — считает Портников.

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"Но стоит ли международной корпорации с хорошей репутацией потакать желанию страны-оккупанта видеть результаты своего правонарушения на географической карте — это очень большой вопрос. Ведь здесь речь идет не просто об уважении к внутреннему законодательству, а еще и о неуважении к международному праву", — продолжил он.

Журналист отметил, что компанию, для которой прибыли важнее принципов, стоит наказывать так же — финансово. К примеру, путем штрафных санкций.

"Думаю, когда бизнес не ценит репутацию, его хозяев можно вернуть к реальности только путем финансовых потерь", — подытожил Портников.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Виталий Портников
Место
Украина
Теги
КрымGoogleкарта Украиныскандалы
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