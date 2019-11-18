"Не будет коррупции и контрабанды": в Госпогранслужбе анонсировали масштабные изменения

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Антти Хартикайнен – Глава Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора общественной безопасности, Владимир Никифоренко – Первый заместитель Главы Государственной пограничной службы Украины.

- ПОПОВА: Антти, первый вопрос к Вам. Какими вопросами вообще занимается Консультативная Миссия ЕС в Украине, и сколько ваших специалистов находится в Украине?

- ХАРТИКАЙНЕН: Прежде всего, наша миссия заключается в поддержке реформы сектора гражданской безопасности Украины. Это значит, что мы предоставляем поддержку некоторым органам, начиная с Государственной пограничной службы, таможни, Национальной полиции, Службы безопасности Украины, системы прокуратуры.

Мы также предоставляем определенную поддержку Государственному бюро расследований, Министерству внутренних дел. У нас очень широкий мандат. Сейчас в нашей миссии работают более 300 человек, примерно половина из них – украинские специалисты, а другая половина – международные советники.

- ПОПОВА: Владимир, недавно Верховная Рада приняла законопроект о техническом обустройстве границы. Что он дает? Как Вы его оцениваете?

- НИКИФОРЕНКО: Мы его оцениваем очень позитивно. Голосованием в 288 голосов нас было поддержано, услышано, и для обустройства государственной границы было выделено полосу вдоль государственной границы. Как правило, это 30-50 м. То есть не менее 30-50 м для того, чтобы мы могли там проводить развитие инженерно-технического комплекса.

Для того, чтобы устанавливали пограничные знаки. Для того, чтобы мы могли строить соответствующие препятствия для нарушителей границы, наблюдательные башни, сигнализационные комплексы и т.д.

- ПОПОВА: Вопрос к вам обоим: что включает в себя обновленная Стратегия интегрированного управления границами? Как объяснить общественности само понятие этого интегрированного управления?

- ХАРТИКАЙНЕН: Новая Стратегия интегрированного управления границами, прежде всего, будет способствовать межведомственному сотрудничеству, что является чрезвычайно важным. В Финляндии мы говорим, что мы являемся очень бедной северной страной, и нам нужно уметь эффективно использовать все наши совместные ресурсы. Именно это мы рекомендуем и украинцам: объединить ресурсы ведомств и эффективно использовать для достижения общих целей.

- ПОПОВА: А означает ли это интегрированное управление границами, что ЕС теперь будет иметь полную информацию о пересечения границ в Украине?

- ХАРТИКАЙНЕН: Это зависит от решения властей Украины. Конечно, со своей стороны, мы готовы содействовать обмену информацией между Украиной и странами-членами ЕС, а также между украинскими органами и Европейским агентством пограничной и береговой охраны (Frontex). И также уместно, чтобы украинские органы обменивались информацией с Европолом, который является европейским правоохранительным органом.

"Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой

- ПОПОВА: А Украина уже начала внедрять этот европейский механизм?

- НИКИФОРЕНКО: Мы работаем длительное время над развитием интегрированного управления границами. А это комплекс мер безопасности для безопасного движения через государственную границу, для поддержания и укрепления наших внешнеэкономических связей, торговли.

Это обеспечение пограничной безопасности и обеспечения, прежде всего, комфорта для людей, которые пересекают государственную границу. В то же время, это определенные препятствия для правонарушителей и преступников, чтобы они не смогли пересекать государственную границу, чтобы были задержаны и не смогли повредить национальной безопасности.

- ПОПОВА: Кстати, относительно задержания. Недавно, насколько известно, господина Гладковского остановили пограничники. А потом уже его забрали, кажется, представители НАБУ. Каким образом происходит это сотрудничество?

- НИКИФОРЕНКО: Обычно, наше сотрудничество с другими субъектами интегрированного управления границами, то есть правоохранительными органами Украины, происходит в соответствии с установленными законами.

Нам предоставляются соответствующие поручения. Мы их выполняем и осуществляем другие виды взаимодействия. Что касается ситуации с господином Гладковским, хочу сообщить, что осуществление правового решения, процессуального решения по данному гражданина принимал другой правовой орган.

- ПОПОВА: Я помню еще одну ситуацию не с задержкой, а в этом случае – с высылкой в 2018 году грузинского журналиста, который снимал протест группы Михаила Саакашвили. Его сначала избили, задержали, а затем выслали из страны. Сейчас ему уже разрешили, конечно, въезд в страну. Но каким образом такие вещи происходят?

- НИКИФОРЕНКО Хочу сказать, что пропуск/непропуск через государственную границу осуществляется представителем пограничной службы, собственно инспектором, при наличии законных оснований. Кроме того, он может в ходе опроса гражданина выяснить, что человек неискренен, и на самом деле цель его въезда в Украину иная, чем он заявляет.

Есть соответствующие процедуры. И тогда этот инспектор принимает соответствующее решение: пускать или не пропускать. Что же касается этой истории, то могу предположить, что в то время это решение могло быть политически мотивированным.

- ПОПОВА: Спасибо за искренний ответ. Еще одна ситуация, которая недавно состоялась, характеризующая хорошую работу пограничной службы – это задержка экс-супруги господина Князева на границе с Польшей с незадекларированными 650 тыс. евро. Если можно, расскажите, почему это произошло? И как это произошло?

- НИКИФОРЕНКО: Должен Вас разочаровать. Государственная пограничная служба не задерживала эту гражданку.

Владимир Никифоренко

- ПОПОВА: А кто ее задержал?

- НИКИФОРЕНКО: Нам стало известно о том, что якобы она была задержана смежной стороной. Мы этой историей интересовались, обращались с соответствующими запросами, на что мы получили ответ, что, действительно, пересекали государственную границу наши граждане, они действительно были задержаны. Но по обстоятельствам, где была задержана, где оказались запрещенные вещи, если они были – у нас информации, к сожалению, нет.

- ПОПОВА: То есть наши пограничники ее пропустили, а уже польская сторона ее задержала?

- НИКИФОРЕНКО: Задержана была, да, смежной стороной.

- ПОПОВА: А государственные органы будут задействованы в этом интегрированном управлении границами?

- ХАРТИКАЙНЕН: Прежде всего, с украинской стороны – это Государственная пограничная служба Украины, которая является чрезвычайно важным органом в этом процессе. Также это Таможенная служба. Дальше – Миграционная служба, затем Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины. Также, привлекаются Служба безопасности Украины, Нацполиция. Есть определенное сотрудничество с флотом по береговой охране и морского надзора.

- ПОПОВА: Еще интересует меня лично – говорю со многими послами, в том числе, недавно говорили с послом Молдовы о контрабанде. Каким образом будет происходить контроль контрабанды, в том числе на границе с Приднестровьем? Одесса-порт, Вы упомянули флот. Я думаю, что там достаточно серьезные контрабандные потоки, которые необходимо останавливать совместными усилиями.

- ХАРТИКАЙНЕН: Конечно, я думаю, что Стратегия интегрированного управления границами, когда мы продвигаем межведомственное сотрудничество, является очень хорошим способом борьбы с коррупцией.

Потом, конечно, эффективным инструментом борьбы с коррупцией является обмен информацией с соседними странами. На таможне сейчас есть замечательная идея – централизовать систему таможенного оформления.

Это означает на практике, что таможенники на пунктах пропуска непосредственно не имеют много работы с оформлением товаров, пересекающих границу. Это также – очень эффективный способ борьбы с коррупцией.

- ПОПОВА: А Вы думаете, политической воли будет достаточно для того, чтобы преодолеть эту проблему с контрабандой?

- НИКИФОРЕНКО: Нужны обязательно условия и политическая воля. И я могу Вам доложить, что она есть. Правительство принимает эффективные меры пока, по крайней мере последние месяцы, для преодоления этой проблемы.

Созданы совместные группы, которые сейчас действуют активно, в том числе на участке границы, которую Вы отмечали. И эти меры дают положительные результаты. Мы, в свою очередь, усиливаем кадровый потенциал, проводим ротацию руководящего состава на всех направлениях государственной границы.

И надеемся на то, что уровень коррупции снизится, а уровень противодействия контрабанде будет такой, который создаст там условия, и контрабанда не будет угрожать национальной безопасности таким образом, как это было до недавнего времени.

- ПОПОВА: А как вы проверяете работников?

- НИКИФОРЕНКО: Недавно мы ввели новый проект формирования руководящего состава наших органов охраны государственной границы. Там предусмотрено много вещей. В том числе лица, которые согласились участвовать в этих конкурсных гонках, дают согласие на полиграфическое исследование на проверку персональных данных.

То есть задействуется много средств и способов для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень добропорядочности, прозрачности в работе и эффективности, компетентности.

- ПОПОВА: Вопрос к вам обоим: а в чем разница новой Стратегии интегрированного управления границ и ее имплементационного плана от прошлых концепций?

- ХАРТИКАЙНЕН: Существует много различий. Прежде всего, новая Стратегия интегрированного управления границами и План ее реализации базируются на последних регуляторных правилах ЕС.

Во-вторых, с самого начала, в процесс подготовки документов были привлечены все соответствующие ведомства, и что самое важное, именно украинские органы возглавили этот процесс. Мы не писали эти документы для украинцев, мы только советовали, как это сделать.

Антти Хартикайнен

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- НИКИФОРЕНКО: Да. Мы имеем достаточно хорошую историю развития интегрированного управления границами в Украине. Она началась около 10 лет назад. И хочется отметить, что именно господин Хартикайнен начинал эту работу, когда еще работал в миссии EUBAM. Но в то время готовились основополагающие подходы.

Определялись принципы этой политики и одобрялись определенные концепции. И концепция была 2010 года, затем в 2015 году мы вынуждены были внести серьезные изменения в нее, потому что имели военную агрессию за цель и другие вещи – восстановление утраченных территорий, восстановление контроля над государственной границей, над всем.

А сегодня, как уже сказал господин Хартикайнен, мы подошли к тому, что учли все рекомендации Консультативной Миссии. Мы воспользовались опытом проекта Twinning, который ревизовал со стороны Европейского Союза наши усилия.

Это не просто стратегия, которая была принята летом этого года, а это фактически новый образ этой работы. И мы надеемся, что от этого будет определенный синергетический эффект. Потому что раньше взаимодействие между субъектами интегрированного управления внутри страны было несколько хуже, чем наше сотрудничество с иностранными партнерами.

- ПОПОВА: Напомнили мне предыдущие проекты – "Стена". Как там проект "Стена"? Сколько денег потрачено, на сколько построено?

- НИКИФОРЕНКО: Так называемый проект "Стена" строился, и ежегодно выделялись средства. В частности, 500 млн грн. в прошлом году, 400 млн грн. – в этом году. Мы новой командой и руководством государственной пограничной службы, анализируем эти вещи и хотим, чтобы инженерные сооружения были более эффективными.

Чтобы они были уместны на каждом отдельном участке. Поэтому, несмотря на то, что все эти планы реализуются, потому что уже есть бюджет, мы сейчас должны провести определенную ревизию и определиться, как более эффективно в дальнейшем работать на этом пути.

- ПОПОВА: Вам в этом помогают другие антикоррупционные органы? Вы подали заявления туда на проверки Счетной палате?

- НИКИФОРЕНКО: Да, безусловно. Соответствующая работа проводится. И мы надеемся, что благодаря усилиям наших коллег из других правоохранительных органов, мы сможем быть более эффективными в инженерном обустройстве государственной границы.

- ПОПОВА: А кто платит за это интегрированное управление границами? Кто платит за эту стратегию и имплементацию?

- ХАРТИКАЙНЕН: Конечно, это главным образом финансируется из бюджета Украины.

- ПОПОВА: Вы имеете в виду, из украинского? Из наших налогов?

- ХАРТИКАЙНЕН: Да, для этого используются деньги налогоплательщиков. Но, конечно, будет предоставлена значительная поддержка со стороны ЕС. И, безусловно, еще будут другие доноры, такие как США, а также двусторонняя поддержка со стороны других стран.

- ПОПОВА: А какой процент это покроет, как Вы считаете?

- ХАРТИКАЙНЕН: Сложно сказать, поскольку официальных решений пока нет.

- ПОПОВА: А каким образом изменится после имплементации этой стратегии совместное управление границами? Каким образом изменится наша границу с Российской Федерацией? Что там изменится? Изменится вообще там что-то?

- НИКИФОРЕНКО: Бесспорно, речь идет о развитии в инженерном плане участка границы с Российской Федерацией. Речь идет об увеличении наших усилий по обеспечению специальных и правовых режимов. Это и есть результат IBM – интегрированного управления границами. То есть все субъекты (пока их насчитывается 11) своими усилиями улучшат и качество охраны государственной границы, и обеспечение пограничной безопасности на этом участке.

- ПОПОВА: Сейчас происходит разведение сил. То еще есть еще время, я так понимаю, будет происходить, и пограничники играют там довольно значительную роль. Какую именно? Что вы будете контролировать, если с другой стороны начнут заходить вооруженные люди?

- НИКИФОРЕНКО: Мы готовы к выполнению задач и к обеспечению безопасности наших граждан. Пограничная служба в настоящее время осуществляет пропускные операции в контрольных пунктах въезда-выезда. Эта же задача остается за нами и после принятия соответствующих решений. Поэтому мы выполнять эту задачу продолжаем и обеспечиваем правопорядок на этом участке.

"Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой

- ПОПОВА: В Золотом будет также КПВВ? Там уже есть КПВВ? Я слышала, что его собираются открывать, это так?

- НИКИФОРЕНКО: КПВВ в Золотом есть, однако оно пока не функционирует в полной мере. Если будет принято соответствующее решение, то мы будем осуществлять соответствующие меры и там.

- ПОПОВА: Спасибо. Насколько это интегрированное управление границами поможет в уменьшении очередей на границах? Я сама лично на машине переезжала границу, и сейчас на границах со Словакией постоянно десятикилометровые очереди. Что будет сделано для того, чтобы это прекратилось?

- НИКИФОРЕНКО: Наша основная цель и стратегия – это обеспечить такое качество пропуска, чтобы рядовой гражданин, пересекая государственную границу, вообще не замечал пограничных формальностей. Поэтому все эти меры и направлены на то, чтобы способствовать ускорению пограничных процедур, чтобы они были комфортными и безопасными.

- ПОПОВА: То есть жена Князева продолжит выезжать за границу, не замечая наших пограничников?

- ХАРТИКАЙНЕН: Когда мы говорим об усилении межведомственного сотрудничества, мы также сосредотачиваемся на процедурах пропуска на границе. Сейчас мы предлагаем ввести пилотные проекты на пунктах пропуска, где бы мы смогли протестовать эти новые процедуры. Мы верим, что эти новые процедуры смогут ускорить время пересечения границы.

Мы также предлагаем протестировать новую технологию, так называемую систему очередей, чтобы люди не должны были приезжать слишком рано пункт пересечения границы и заранее знали, когда им нужно приехать, чтобы быстро пересечь границу.

- ПОПОВА: А кто вообще возглавляет этот процесс с украинской стороны?

- НИКИФОРЕНКО С украинской стороны уровень руководства IBM достаточно высок. Руководителем межведомственной рабочей группы является Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции – господин Дмитрий Кулеба. И в состав межведомственной группы входят в том числе, кроме указанных уже субъектов IBM, и наши международные партнеры.

- ПОПОВА: А кто является руководителем этой группы с европейской стороны?

- ХАРТИКАЙНЕН: Конечно, Представительство ЕС в Украине всегда присутствует на этих встречах, а также наша Миссия. Я стараюсь лично там также быть. Во время последней встречи я еще не занимал должность Председателя Консультативного миссии ЕС, но в следующий раз я постараюсь уже присутствовать там.

Также в прошлом, на эти встречи были приглашены представители Frontex – Европейского агентства пограничной и береговой охраны.

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