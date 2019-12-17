"Не бросаем своих. Никогда": Порошенко официально внес 20 миллионов за Марченко. Фото

Пятый президент Украины Петр Порошенко официально внес залог в 20 миллионов гривен за генерала Вооруженных сил Украины, киборга Дмитрия Марченко.

Фото платежного назначения, датированного 17 декабря, опубликовал на своей странице в Facebook экс-советник министра обороны и экс-советник президента Украины Юрий Бирюков. Он рассказал, что Порошенко и Марченко толком знакомы не были, однако это не помешало пятому президенту поддержать генерала.

"Они как-то были знакомы, они пару раз пересекались, но вряд ли это можно даже толком назвать "знакомством". Верховный Главнокомандующий и один из руководства ВСУ", – написал Бирюков.

Петр Порошенко официально внес 20 миллионов за Дмитрия Марченко

Также он назвал Фонд Порошенко и Центр Маренко знаковыми понятиями для армии.

"Фонд Порошенко – знаковое название для армии. Аптечки и ремонты, вооружение и техника, оборудование и продовольствие. Сколько-то там сотен миллионов гривен благотворительной помощи на развитие армии.

Центр Марченко –знаковое название для армии. Форма и экипировка, новый полевой рацион и новая система питания. Сколько-то там тысяч человеко-дней напряженного труда специалистов по развитию армии", – добавил Бирюков.

"Фамилии пересеклись. Лучше бы в других обстоятельствах. Но мы не бросаем своих. Никогда", –подытожил он.

Порошенко внес 20 миллионов залога за Марченко Facebok \ Юрий Бирюков

Как сообщал OBOZREVATEL:

Четырех военнослужащих, которых вместе с генерал-майором Дмитрием Марченко подозревают в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ, взяли под стражу. В то же время одному из них приговорили домашний арест.

Работники ГБР и Генпрокуратуры провели около 40 обысков в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил имущества по завышенным ценам.

В понедельник, 11 ноября, суд арестовал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины генерал-майора Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов.

ГБР сообщил о подозрении основателю – заместителю директора компании-поставщика некачественных бронежилетов для ВСУ.

28 ноября Киевский апелляционный суд оставил под стражей Дмитрия Марченко. Подсудимый находиться в СИЗО до 3 января. Однако суд принял доводы стороны защиты и снизил залог с 76 до 20 млн гривен.

В Киеве состоялся благотворительный концерт группы "Ot Vinta". Активисты собирали средства для освобождения Дмитрия Марченко.

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