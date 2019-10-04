"Не "б*ндеровцы, а "наши войска"! На Донбассе резко выступили против отвода ВСУ

Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.

Об этом бывший глава Попаснянской РГА Сергей Шакшун рассказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 4 октября.

"Люди звонят и говорят – как можно убирать наши войска? Наши уже войска! Не говорят, как раньше, "украинская армия". А "наши войска"! И что потом с нами будет? Люди переживают. Война идет шестой год. И если раньше отношение к ВСУ "это бендеровцы" или "эти вояки", то сейчас это "наши". И "не отпускайте их никуда", – поделился он.

На Донбассе резко выступили против отвода ВСУ Скриншот из видео

По мнению Шакшуна, отвод должен быть только в сторону России.

"Мы не должны сдавать те земли, которые отвоевали наши военные. В Станице Луганской мы отвели свои войска. Россия как не отводила, так и не отводит. Россияне сейчас гуляют свободно в серой зоне. Плюс ко всему война идет по всей линии фронта. Если вам не докладывают, это очень плохо. Военные действия происходят в Попаснянском районе начиная с Новотошковского. Золотое, Катериновка, Попасное, Троицкое – везде стреляют", –высказался он.

На Донбассе резко выступили против отвода ВСУ Скриншот из видео

По словам Шакшуна, в Попаснянский район приезжает огромное количество людей с оккупированных территорий.

"Только по школам Попаснянского района в этом году увеличение на 180 деток. Это не считая первые классы. 180 детей. Это родители, которые возвращаются, приезжают сюда из Первомайска оккупированного, из Стаханова, из Брянки, из Кировска. Покупают дома. Для того, чтобы жить на нормальных условиях", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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