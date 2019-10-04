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5 октября • обновлено в 01:12
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"Не "б*ндеровцы, а "наши войска"! На Донбассе резко выступили против отвода ВСУ

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Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.

Об этом бывший глава Попаснянской РГА Сергей Шакшун рассказал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в пятницу, 4 октября.

"Люди звонят и говорят – как можно убирать наши войска? Наши уже войска! Не говорят, как раньше, "украинская армия". А "наши войска"! И что потом с нами будет? Люди переживают. Война идет шестой год. И если раньше отношение к ВСУ "это бендеровцы" или "эти вояки", то сейчас это "наши". И "не отпускайте их никуда", – поделился он.

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На Донбассе резко выступили против отвода ВСУ

На Донбассе резко выступили против отвода ВСУ

Скриншот из видео

По мнению Шакшуна, отвод должен быть только в сторону России.

"Мы не должны сдавать те земли, которые отвоевали наши военные. В Станице Луганской мы отвели свои войска. Россия как не отводила, так и не отводит. Россияне сейчас гуляют свободно в серой зоне. Плюс ко всему война идет по всей линии фронта. Если вам не докладывают, это очень плохо. Военные действия происходят в Попаснянском районе начиная с Новотошковского. Золотое, Катериновка, Попасное, Троицкое – везде стреляют", –высказался он.

На Донбассе резко выступили против отвода ВСУ

На Донбассе резко выступили против отвода ВСУ

Скриншот из видео

По словам Шакшуна, в Попаснянский район приезжает огромное количество людей с оккупированных территорий.

"Только по школам Попаснянского района в этом году увеличение на 180 деток. Это не считая первые классы. 180 детей. Это родители, которые возвращаются, приезжают сюда из Первомайска оккупированного, из Стаханова, из Брянки, из Кировска. Покупают дома. Для того, чтобы жить на нормальных условиях", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Война на Донбассе Мирные переговоры в Минске
Место
Украина
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Cachko Elena
Cachko Elena
Через 5 лет уже прозрели."Наши" стали. А с чего все началось -то 5 лет назад? Жил большой индустриальный регион.Не лучше,не хуже,чем остальная Украина.Говорили на русском.Никто не запрещал,ездили куда хотели.Лучший стадион Украины имели.Заводы,шахты - все работало.Партия регионов,Ахметов, Ефремов свои, родные все контролировала. Живи и радуйся.Киев далеко,контроля нет и вдруг их перемкнуло,порчу навели.Я так и не поняла чего хотел и хочет донбасс-то ? Соединиться с Россией? Жить отдельно от всех ? По пунктам кто-то может мне объяснить ,что вы хотите, Донбасс ? Разрухи хотели ? Я была в Донецке раньше-прекрасный город,красивый.Чего ты хотел,Донецк ? От добра добра не ищут. Не могу понять этот Донбасс.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Пока все идёт к миру.И к тому ,что порохоботов начнут скоро вешать пачками...В том числе и Гордона..Кто может нзнает как он сделал свой первый миллион-поинтересуйтесь....Доня приказал Зе договариваться о мире с Пүтиным-приказ почти выполнен..Так как Доню зажимают дома демократы, то есть большая вероятность того, что Доня вытащит на свет спутниковые снимки сбития Боинга и обвинит демократов в сговоре с Украинскими влатями в организации чудовищного преступлений с целью оболгать Россию ..Все об этом знают но боятся сказать вслух..Пока все идёт к этому..перед выборами Трамп достанёт этот козырь.Ему терять нечего
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