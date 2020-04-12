Не антисептик! Комаровский назвал безполезный против коронавируса раствор

Антисептик для дезинфицирования рук, чтобы защитится от COVID-19 или любого другого вируса, нельзя делать с использованием борной кислоты.

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Об этом на своем YouTube-канале рассказал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

"Борная кислота действительно продается в 97-процентном спиртовом растворе и она может поубивать бактерии у вас на руках. Но ее никто и никогда не использует в дезинфицирующих средствах", – подчеркнул он.

Комаровский утверждает, что борная кислота – неэффективен антисептик против коронавируса

По словам Комаровского, такой раствор применяют в случаях, когда у человека имеются какие-то кожные бактериальные инфекции.

"Страхов тут особых нет. Она действительно проникает в кровь, но только чрез поврежденную кожу. Тем не менее я не рекомендую брать борную кислоту для приготовления дезинфицирующих средств, которые нужно использовать часто", – подчеркнул врач.

Он отметил, что такой антисептик можно применять только раз или два в день, поскольку неизвестно, какими последствиями обернется этот эксперимент для человека. Поэтому еще раз посоветовал для приготовления дезинфицирующих средств использовать спирт или его растворы на основе разных трав.

Как сообщал OBOZREVATEL, хлоргексидин, который бывшая и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предложила использовать в качестве антисептика, не имеет доказанного эффекта и может даже нести опасность.