''Называют русней'': в оккупированном Крыму ополчились против понаехавших

Оккупанты открыли для жителей Сибири программу по кредитованию желающих купить жилье в аннексированном Крыму, но на полуострове ростет недовольство среди населения.

“Сегодня на работе говорили про понаехавших. Случайно вырвалось слово “русня”. Думал, что выгребу по полной, но нет, многим понравилось. Теперь понаехавших все называют руснёй. Плюс в карму “диверсанта”, — написал блогер КРЫМский бандеровец в Twitter.

В соцсетях, по его словам, часто можно встретить обсуждения о замещении населения. Например, в Евпаторию на пмж приезжает очень много жителей Москвы, Саратова и т.д.

twitter.com/CrimeaUA1

"Причем они ищут работу и готовы получать нашу стандартную з/п, так как там им платили так же, а то и меньше, а условия труда были намного тяжелее. В связи с этим возникает естественный вывод: вскоре местные лентяи будут вытеснены приезжими трудолюбивыми людьми, и пусть для одних — это хорошо, а для других — плохо, но это естественный процесс, который в принципе полезен развитию города, и может многое изменить в ближайшем будущем”, — подметили на одном из "ватных" пабликов.

Новости Крымнаша. Выпуск #1531 за 26.01.2019 "Теперь понаехавших все называют руснёй" https://t.co/8MyV3jbvJm Про замещение населения. Ватный пропагандон и активный пособник оккупантов к 5-летию оккупации констатировал, что в Крыму - жопа полная. Блэкаут. Токсичность Крыма... pic.twitter.com/JN9srdnnZU — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 26. Januar 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, жители оккупированного россиянами Крыма массово жалуются на так называемые власти и последствия их деятельности. В частности, в очередной раз о халатности городских "чиновников" в одной из соцсетей рассказали жители Керчи.

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