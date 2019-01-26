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''Называют русней'': в оккупированном Крыму ополчились против понаехавших

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Оккупанты открыли для жителей Сибири программу по кредитованию желающих купить жилье в аннексированном Крыму, но на полуострове ростет недовольство среди населения.

“Сегодня на работе говорили про понаехавших. Случайно вырвалось слово “русня”. Думал, что выгребу по полной, но нет, многим понравилось. Теперь понаехавших все называют руснёй. Плюс в карму “диверсанта”, — написал блогер КРЫМский бандеровец в Twitter.

В соцсетях, по его словам, часто можно встретить обсуждения о замещении населения. Например, в Евпаторию на пмж приезжает очень много жителей Москвы, Саратова и т.д.

''Называют русней'': в оккупированном Крыму ополчились против понаехавших

twitter.com/CrimeaUA1

"Причем они ищут работу и готовы получать нашу стандартную з/п, так как там им платили так же, а то и меньше, а условия труда были намного тяжелее. В связи с этим возникает естественный вывод: вскоре местные лентяи будут вытеснены приезжими трудолюбивыми людьми, и пусть для одних — это хорошо, а для других — плохо, но это естественный процесс, который в принципе полезен развитию города, и может многое изменить в ближайшем будущем”, — подметили на одном из "ватных" пабликов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, жители оккупированного россиянами Крыма массово жалуются на так называемые власти и последствия их деятельности. В частности, в очередной раз о халатности городских "чиновников" в одной из соцсетей рассказали жители Керчи.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
смешные вы,хвостоголовые...бегите,там про мост есть новая заметка ))))
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1
1
Крым Андрей
Крым Андрей
О! Настало время окуитительных историй. Крымский Бандеровец - дочь охфицера, делает полезное дело. Он даёт чубатым мутантам ощущение того, что кто-то на свете все же живет хуже их. И в частности предатели-крымчане, не захотевшие склониться перед величием Бандеры, Безвиза и Томоса, сейчас страшно страдают и горько плачут, кусая локти, из-за того, что они лишились прелестей Великой Дуркаинской Цивилизации.
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3
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Крымосрань прозревать начинает, но ещё всю полноту счастливого существования в заднице, именуемой Педерашка, пока ещё не ощутили! Ну ничего, будем наблюдать этот цирк
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rercjd Micha
rercjd Micha
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, тебе из задницы херово будет видно- яйца порошенко будут мешать! Так что сиди и не высовывайся!
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