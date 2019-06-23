"Называли п**ором": на Марш равенства в Киеве пришли ЛГБТ-военные

В Марше Равенства "КиевПрайд", который состоялся 23 июня, участвовали больше восьми тысяч человек, среди которых были военные.

По данным "Громадського", колонна из большее чем 30 украинских защитников прошла вместе со всеми.

"Они пришли поддержать равенство для всех людей", – рассказал доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко.

"КиевПрайд"

Он добавил, что в армии представителям нетрадиционной сексуальной ориентации приходится некомфортно, "так как очень много гомофобов".

"Именно из-гомофобов, в частности гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, скрытой жизнью. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе", – подчеркнул он.

Марш Равенства в Киеве

Более того Пилипенко рассказал, что в сети его называли "пи*ром" люди, которые называют себя националистами, но не пошли на войну.

Участники "КиевПрайд"

Колонна участников акции

Марш ЛГБТ в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, утром, 23 июня, в центре Киева собрались противники ЛГБТ. Во время марша они пытались прорваться в колонну, но полиция их вытеснила. Также неизвестный попытался прорвать колонну участников, где шла немецкий политик Ребекка Хармс. Он хотел вырвать из рук плакат, но его оттеснили.

Полиция задержала 9 человек, которые пытались устроить провокации на мероприятии. В толпе слышали хлопок, который напоминал взрыв или выстрел. Предварительно, это была петарда.

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