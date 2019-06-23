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"Называли п**ором": на Марш равенства в Киеве пришли ЛГБТ-военные

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В Марше Равенства "КиевПрайд", который состоялся 23 июня, участвовали больше восьми тысяч человек, среди которых были военные.

По данным "Громадського", колонна из большее чем 30 украинских защитников прошла вместе со всеми.

"Они пришли поддержать равенство для всех людей", – рассказал доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко.

"Называли п**ором": на Марш равенства в Киеве пришли ЛГБТ-военные

"КиевПрайд"

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Он добавил, что в армии представителям нетрадиционной сексуальной ориентации приходится некомфортно, "так как очень много гомофобов".

"Именно из-гомофобов, в частности гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, скрытой жизнью. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе", – подчеркнул он.

"Называли п**ором": на Марш равенства в Киеве пришли ЛГБТ-военные

Марш Равенства в Киеве

Более того Пилипенко рассказал, что в сети его называли "пи*ром" люди, которые называют себя националистами, но не пошли на войну.

Участники "КиевПрайд"

Участники "КиевПрайд"

Колонна участников акции

Колонна участников акции

Марш ЛГБТ в Киеве

Марш ЛГБТ в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, утром, 23 июня, в центре Киева собрались противники ЛГБТ. Во время марша они пытались прорваться в колонну, но полиция их вытеснила. Также неизвестный попытался прорвать колонну участников, где шла немецкий политик Ребекка Хармс. Он хотел вырвать из рук плакат, но его оттеснили.

Полиция задержала 9 человек, которые пытались устроить провокации на мероприятии. В толпе слышали хлопок, который напоминал взрыв или выстрел. Предварительно, это была петарда.

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Место
УкраинаКиев
Теги
киевпрайдЛГБТ
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Nemo Александр
Nemo Александр
Военные на гей-параде это, конечно, капец.... Но, может, это какое-то новое карательное спецподразделение. Наказывать сепаров можно по-разному.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ахаха )) Бл петушиные войска на марше))))
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