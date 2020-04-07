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8 апреля • обновлено в 03:54
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Названы загадки СССР, которые над "ломали голову": появились ответы

1.7т
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Во времена СССР существовало много интересных и занимательных загадок и головоломок, думая над которыми, можно было "сломать голову".

"Рамблер" собрал несколько головоломок для решения которых нужно потратить немало времени и быть очень внимательным.

Загадка 1

Заяц хотел убежать в норку, когда увидел вышедших на улицу детей. Но убежать не успел и все еще на картинке. Найдите его.

Названы загадки СССР, которые над "ломали голову": появились ответы

Загадка 2

Три девочки стоят вокруг кота. Маша, Оля и Таня. Кому из них принадлежит кот?

Названы загадки СССР, которые над "ломали голову": появились ответы

Загадка 3

Назовите имена детей. На изображении пять детей. У одного имя Паша, и он стоит у края. Если бы Аня была около Олега, то Игорь был бы около мальчика с таким же именем. У кого какое имя?

Названы загадки СССР, которые над "ломали голову": появились ответы

Ответы на загадки тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелись настоящие споры вокруг новой математической задачи.

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Автор
Тимур Григоренко
Тег
СССР
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Легко. Че тут ломать то) Загадка про три мудреца и пять колпаков вот это уже интереснее для тех кто ещё не разгадал.
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