Названы вещи и повадки, выдававшие иностранных шпионов в СССР

Во времена существования Советского Союза ее страны находилась под пристальным вниманием иностранных спецслужб и их внедренных агентов-нелегалов, выявлять и бороться с которыми было поручено сотрудникам КГБ.

Причем были вещи и повадки, которые среди миллионов честных тружеников сразу выдавили в человеке "вражеского шпиона". Об этом пишет автор одного из блогов на Live Journal.

По его словам, у советских разведчиков существовали четкие инструкции и рекомендации о том, как распознать иностранного шпиона, например, в нелегале, которого "забросили" на территорию предполагаемого противника.

Детали в заполнении документов

Так, представители спецслужб СССР подметили, что иностранные разведки достаточно тщательно и качественно подделывали советские паспорта и другие официальные бумаги, удостоверяющие личность человека.

Поэтому поймать их можно было либо на неточностях в дате выдачи документа, но самым точным признаком оказались скрепки паспорта. Отмечается, что в СССР для этих целей применяли обычные железные скрепки, однако иностранные разведки использовали их из нержавеющей стали. В настоящих документах на скрепках всегда были видны следы ржавчины или коррозии металла, а у поддельных этого не наблюдалось.

Фото реального СССР от Жюльена Галеотти, который в секретных советских документах был обозначен как "французский шпион" (maxim-nm.livejournal.com)

Также спецслужбы смотрели на то, как заполнен документ. Если в СССР это делалось тушью, то западные разведки пользовались специальными чернилами, что было не сложно выявить.

"Еще нередко случалось, что в документах в качестве места рождения у шпиона указывался не существующий населенный пункт. Затем у подозрительного человека сверяли паспорт, военные билет и трудовую книжку. У шпиона они имели одинаковую степень износа и были заполненные одним почерком с одним оттенком чернил", – пишет автор блога.

Странное поведение и слишком много знаний

Далее спецорганы в СССР обращали внимание на знание иностранных языков и регулярные поездки за границу. Например, часто иностранных шпионов выдавали акцент, употребление поговорок и афоризмов других стран и знание порядков и деталей быта в них.

Отчет спецслужб СССР о "антисоветском" поведении гражданина Галеотти (maxim-nm.livejournal.com)

"Спецслужбы всегда настораживало, когда человек знал полное название государственных учреждений СССР, но не был осведомлен об их сокращенном произношении в просторечии, например жилищно-коммунальное хозяйство и ЖКХ и т. д." – утверждает блогер.

Помимо этого, подозрение в вероятном шпионе вызывали излишняя вежливость, дисциплинированность и подтянутость. Проверке КГБ также подвергались граждане, которые умели готовить коктейли (ведь в Союзе предпочитали чистые напитки), проявляли любовь к изысканным, не свойственным для СССР блюдам иностранной кухни, а также умели их готовить.

"Подозрительным считалось игнорирование хлеба во время трапезы, а также попытка разбавления напитков льдом. Даже излишне качественная работа на производстве была подозрительной, а также произношение названия инструментов в западном стиле", – описывает блогер детали, по которым в СССР вычисляли иностранных шпионов.

Жюльен Галеотти, которого в СССР считали "французским шпионом" (maxim-nm.livejournal.com)

"Вы в какой разведшколе учились?"

Нелегала-шпиона в СССР также могла выдать специальная подготовка. Поэтому под негласный надзор спецслужб попадали граждане, умевшие понимать топографическую карту, владеть компасом, метко стрелять и знать приемы борьбы, не являясь при этом профессиональными военными.

"Знание фотодела, радиодела, умение пользоваться рацией также выдавало в гражданине возможного нелегала одной из западных стран. Не поощрялась излишняя наблюдательность при общей внешней замкнутости, а также излишне хорошее знание города, включая проходные дворы", – перечисляет автор блога.

Он подчеркивает, что таким образом, заброшенный на территории СССР иностранный агент практически не имел возможности натурализоваться и выполнить свою миссию без того, чтобы не попасть под надзор спецслужб, курировавших практически все сферы жизни в Советском Союзе.

Как сообщал OBOZREVATE, журналистам удалось узнать информацию о шпионах СССР, данные о которых рассекретила служба внешней разведки России.