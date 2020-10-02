Названы вероятные суперраспространители коронавируса

Большую роль в распространении коронавируса по всему миру сыграли дети и молодые люди, которые составляют небольшой процент зараженных.

Это в ходе исследования выяснили ученые Принстонского университета, Университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета, говорится в статье журнала Science.

Ученые проанализировали около 85 тысяч подтвержденных случаев заражения COVID-19 среди 575 тысяч жителей на юго-востоке Индии, чтобы отследить вероятные пути распространения инфекции.

Оказалось, что 71 процент зараженных людей не передавали вирус через контакты с другими людьми, но на восемь процентов инфицированных приходились 60 процентов новых случаев заражения.

В Индии от коронавируса умерли около ста тысяч человек. Исследователи выяснили, что обычно смерть наступала через шесть дней после госпитализации по сравнению со средним показателем в 13 дней в США. В группу наибольшего риска входили люди в возрасте от 50 до 64 лет. Однако дети и молодые люди, на долю которых приходится треть случаев COVID-19, оказались особенно важны для передачи вируса среди населения.

То есть в Индии менее 10 процентов людей, инфицированных COVID-19, несут ответственность за почти две трети всех новых инфекций.

Более того, у детей младше 17 лет меньше всего шансов умереть от болезни, но они могут передавать вирус так же легко, как и остальное население.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, SARS-CoV-2 может трансформировать свои шипы минимум в 10 различных форм, чтобы проникать в организм и "прятаться" от антител.