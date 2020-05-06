Названы три детские загадки, которые даже взрослого поставят в тупик

Опубликованы интересные головоломки для детей, которые могут поставить даже взрослого в тупик.

Для решения этих задачек нужно логически подумать и правильно посчитать и тогда ответ окажется на поверхности.

Загадка 1

Шляпа стоит $20. У покупателя банкнота в $100. Но у продавца нет сдачи, и он разменивает сотню у соседа. После ухода покупателя выясняется, что $100 были фальшивыми. Продавец возвращает соседу $100. Каков убыток продавца?

Загадка 2

В часовом магазине какие-то часы бьют 24 раза в сутки, другие бьют 156 раз, а некоторые 180 раз в сутки. А уж одни-то и вовсе бьют 228 раз каждый день. При этом все часы исправны. Почему так происходит?

Загадка 3

Сколько лайков соберет фото Юрия, если только одно утверждение верно?

Фото получило не меньше 85 лайков

Фото получило меньше 85 лайков

Фото получило хотя бы 1 лайк

Ответы можно узнать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы 5 детских загадок, которые могут запутать даже взрослых.