Названы три детские загадки, которые даже взрослого поставят в тупик

Опубликованы интересные головоломки для детей, которые могут поставить даже взрослого в тупик.
Для решения этих задачек нужно логически подумать и правильно посчитать и тогда ответ окажется на поверхности.
Загадка 1
Шляпа стоит $20. У покупателя банкнота в $100. Но у продавца нет сдачи, и он разменивает сотню у соседа. После ухода покупателя выясняется, что $100 были фальшивыми. Продавец возвращает соседу $100. Каков убыток продавца?
Загадка 2
В часовом магазине какие-то часы бьют 24 раза в сутки, другие бьют 156 раз, а некоторые 180 раз в сутки. А уж одни-то и вовсе бьют 228 раз каждый день. При этом все часы исправны. Почему так происходит?
Загадка 3
Сколько лайков соберет фото Юрия, если только одно утверждение верно?
Фото получило не меньше 85 лайков
Фото получило меньше 85 лайков
Фото получило хотя бы 1 лайк
Ответы можно узнать тут.
Как сообщал OBOZREVATEL, названы 5 детских загадок, которые могут запутать даже взрослых.
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