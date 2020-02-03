Самым популярным железнодорожным пассажирским направлением в Украине в 2019 году году стало Киев- Харьков.

Билеты на этот поезд купили 1,7 млн пассажиров. Об этом сообщили на странице "Укрзалізниці" в Facebook.

По данным перевозчика, в топ-5 вошли Киев-Львов (1,6 млн пассажиров), Киев-Днепр (1,3 млн), Киев-Винница (1,1 млн) и Киев-Одесса (0,9 млн).

В 2019 году "Укрзалізниця" реализовала через онлайн-сервисы 30,4 млн билетов – 57% от общего объема. В течение года продажа проездных документов через интернет выросла на 10%.

Названы топ-5 самых популярных рейсов "Укрзалізниці" Укрзалізниця/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, уволенный с должности главы "Укрзалізниці" Евгений Кравцов после расторжения контракта получит немалую компенсацию.

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