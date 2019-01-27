Названы топ-5 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

Многие продукты, которые украинцы привыкли хранить в холодильнике, портятся под действием низких температур и теряют свои вкусовые качества.

Как передает ТСН, некоторые продукты стоит хранить при комнатной температуре, чтобы они оставались полезными и не становились вредными для здоровья.

1. Цитрусовые. В холодильнике они вянут и размачиваются. Их лучше хранить при комнатной температуре и съедать в течение нескольких дней после покупки.

2. Чеснок. Этот продукт не терпит холода, который ускоряет прорастание головок. В холодильнике чеснок становится мягким и невкусным, начинает гнить.

3. Шоколад. Когда шоколад достают из холода, тогда вырабатывается конденсат, который растворяет частицы сахара и оставляет белый налет на поверхности батончиков и плиток, что сказывается на вкусе.

4. Мед. Его лучше хранить при комнатной температуре. В холоде он быстрее кристаллизируется и теряет свои самые полезные свойства.

5. Хурма и гранат. Эти фрукты не выдерживают низких температур и начинают незаметно гнить. Из-за этого могут выделяться вредные вещества, которые грозят желудочными расстройствами и отравлением.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетологи назвали топ-3 опасных продукта, которые не рекомендуются для употребления детям.

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