Названы типичные бытовые привычки людей из СССР

Многие бытовые привычки людей в СССР были порождены нищетой и бытовой неустроенностью.

Причем в наше время они остаются характерными для массы людей даже хорошего достатка, пишет Максим Мирович в своем блоге на LiveJournal.

1. Штопать рваные носки

Привычка штопать дырявые носки наилучшим образом опровергает миф о том, что в СССР люди жили богато и и могли купить все, что хотели. Так, зашивая, рваный носок натягивали на лампочку, чтобы помочь ему сохранить свою форму.

2. Постоянно ремонтировать обувь

Из-за нищеты и дефицита в СССР люди годами носили туфли в ремонт: пара нормальной обуви могла стоить половину, если не всю среднюю зарплату.

У многих граждан даже был "свой" обувной мастер. При этом ремонтировали даже то, что ремонту уже не подлежало: на стертые подошвы клеили "профилактику", подкрашивали стертую кожу, прошивали развалившиеся задники туфель.

3. Никогда не лечить зубы

В СССР питание трудно было назвать полноценным, так как качественный белок был дефицитом; фруктов и овощей также было мало в продаже. Поэтому у многих зубы портились уже к 30-40-летнему возрасту.

Кроме того, в СССР не было нормальной стоматологии: зубы без наркоза сверлили "пыточной" бормашиной на низких оборотах, а дырки залепляли серым шершавым цементом с отвердителем, от которого исходил резкий запах ацетона, – по этим причинам люди в СССР избегали визитов к зубному.

4. Покупать продукты впрок

Из-за того, что в СССР продукты часто были дефицитом, людям проще было купить еды впрок, набив кухонные шкафы крупами / макаронами / картофелем.

5. Мытье пола майкой

Ещё одна советская привычка – никогда не выбрасывать старую одежду. Даже растянутую, штопаную майку донашивали в качестве домашней одежды, а затем торжественно переводили в категорию тряпок – ею еще пару лет мыли полы в квартире, высушивая на стенке ванны.

6. Пакет с пакетами

Поскольку качественные полиэтиленовые пакеты были в СССР в дефиците, их бережно хранили и даже стирали, чтобы использовать еще много раз.

7. Банка с пуговицами

Огромная банка, набитая старыми пуговицами, хранилась во многих квартирах в СССР. Эта загадочная привычка также стала следствием нищеты и дефицита в стране.

8. Коллекционирование стеклянных банок

В СССР практически все занимались "закатками" на зиму, поэтому банки, соответственно, не выбрасывались. В наше время некоторые продолжают следовать этой традиции, отправляя банки из-под покупных заготовок не на консервацию, а на "вечное хранение" в шкафы.

9. Доедать всю еду

Доедать всю еду с тарелки, даже если уже насытился, – еще одна привычка, порожденная нищетой в СССР. Это объясняется культом хлеба и моделью поведения в семье, существовавшими при СССР.

10. "Вечный" ремонт

Часто ремонт в СССР длился годами, что вполне можно было понять: частного рынка наемных рабочих тогда практически не существовало, и квартирой занимался, как правило, глава семейства после работы, по часу-два в день. Поэтому бывало, что когда доклеивались обои в последней комнате, то в первой уже снова требовался ремонт.

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