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23 марта • обновлено в 18:13
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Названы страны, куда еще не добрался коронавирус

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Эпидемия коронавируса COVID-19 пока не добралась в 46 стран.

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Telegram-канал "Коронавирус онлайн" составил список из государств, где официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом,

"О новом типе коронавируса стало известно 31 декабря 2019 года, а уже сегодня проще посчитать те страны, до которых не добралась болезнь, чем те, в которых есть хоть 1 случай", - пишут авторы канала.

По состоянию на 23 марта ни одного случая заболевания COVID-19 не зарегистрировано в таких государствах:

  • Северная Корея

  • Таджикистан

  • Туркменистан

  • Остров Святой Елены

  • ДР Конго

  • Мьянма

  • Йемен

  • Кот-д'Ивуар

  • Мали

  • Малави

  • Бурунди

  • Южный Судан

  • Сьерра-Леоне

  • Лаос

  • Центрально-африканская Республика

  • Ботсвана

  • Лесото

  • Гвинея-Бисау

  • Коморы

  • Соломоновы острова

  • Западная Сахара

  • Белиз

  • Вануату

  • Сан Томе и Принсипи

  • Самоа

  • Кирибати

  • Микронезия

  • Тонга

  • Маршалловы острова

  • Северные Марианские острова

  • Американское Самоа

  • Сент-Китс и Невис

  • Острова Теркс и Кайкос

  • Британские Виргинские острова

  • Карибские Нидерланды

  • Палау

  • острова Кука

  • Ангилья

  • Тувалу

  • Острова Уоллис и Футуна

  • Науру

  • Сен-Бертелеми

  • Сен-Пьер и Микелон

  • Фолклендские острова

  • Ниуэ

  • Токелау

Как сообщал OBOZREVATEL, нобелевский лауреат, Майкл Левитт, во вчерашнем интервью Los Angeles Times предсказал скорое окончание пандемии коронавируса.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Тег
вирус
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