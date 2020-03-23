Названы страны, куда еще не добрался коронавирус

Эпидемия коронавируса COVID-19 пока не добралась в 46 стран.

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Telegram-канал "Коронавирус онлайн" составил список из государств, где официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом,

"О новом типе коронавируса стало известно 31 декабря 2019 года, а уже сегодня проще посчитать те страны, до которых не добралась болезнь, чем те, в которых есть хоть 1 случай", - пишут авторы канала.

По состоянию на 23 марта ни одного случая заболевания COVID-19 не зарегистрировано в таких государствах:

Северная Корея

Таджикистан

Туркменистан

Остров Святой Елены

ДР Конго

Мьянма

Йемен

Кот-д'Ивуар

Мали

Малави

Бурунди

Южный Судан

Сьерра-Леоне

Лаос

Центрально-африканская Республика

Ботсвана

Лесото

Гвинея-Бисау

Коморы

Соломоновы острова

Западная Сахара

Белиз

Вануату

Сан Томе и Принсипи

Самоа

Кирибати

Микронезия

Тонга

Маршалловы острова

Северные Марианские острова

Американское Самоа

Сент-Китс и Невис

Острова Теркс и Кайкос

Британские Виргинские острова

Карибские Нидерланды

Палау

острова Кука

Ангилья

Тувалу

Острова Уоллис и Футуна

Науру

Сен-Бертелеми

Сен-Пьер и Микелон

Фолклендские острова

Ниуэ

Токелау

Как сообщал OBOZREVATEL, нобелевский лауреат, Майкл Левитт, во вчерашнем интервью Los Angeles Times предсказал скорое окончание пандемии коронавируса.

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