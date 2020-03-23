Названы страны, куда еще не добрался коронавирус

Эпидемия коронавируса COVID-19 пока не добралась в 46 стран.
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Telegram-канал "Коронавирус онлайн" составил список из государств, где официально не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом,
"О новом типе коронавируса стало известно 31 декабря 2019 года, а уже сегодня проще посчитать те страны, до которых не добралась болезнь, чем те, в которых есть хоть 1 случай", - пишут авторы канала.
По состоянию на 23 марта ни одного случая заболевания COVID-19 не зарегистрировано в таких государствах:
Северная Корея
Таджикистан
Туркменистан
Остров Святой Елены
ДР Конго
Мьянма
Йемен
Кот-д'Ивуар
Мали
Малави
Бурунди
Южный Судан
Сьерра-Леоне
Лаос
Центрально-африканская Республика
Ботсвана
Лесото
Гвинея-Бисау
Коморы
Соломоновы острова
Западная Сахара
Белиз
Вануату
Сан Томе и Принсипи
Самоа
Кирибати
Микронезия
Тонга
Маршалловы острова
Северные Марианские острова
Американское Самоа
Сент-Китс и Невис
Острова Теркс и Кайкос
Британские Виргинские острова
Карибские Нидерланды
Палау
острова Кука
Ангилья
Тувалу
Острова Уоллис и Футуна
Науру
Сен-Бертелеми
Сен-Пьер и Микелон
Фолклендские острова
Ниуэ
Токелау
Как сообщал OBOZREVATEL, нобелевский лауреат, Майкл Левитт, во вчерашнем интервью Los Angeles Times предсказал скорое окончание пандемии коронавируса.
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