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15 апреля • обновлено в 20:47
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Названы сроки действия иммунитета против коронавирусов

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Есть коронавирусы, к которым антитела сохраняются только около трех месяцев, поэтому повторно заразиться можно довольно быстро.

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Такую мысль высказал заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии "Национального медицинского исследовательского центра гематологии" Минздрава РФ Григорий Ефимов в интервью "РИА Новости". Он ответил на вопрос о долгосрочности иммунитета человека против COVID-19.

"Пока мы сказать не можем. Слишком мало времени прошло после выздоровления первых пациентов", – отметил он.

Медик добавил, что, согласно одному китайскому исследованию, заразиться COVID-19 второй раз нельзя. Но в то же время, по его словам, недавно появилось сообщение от корейцев, что у них был 91 случай повторного заражения.

Названы сроки действия иммунитета против коронавирусов. Иллюстрация

Названы сроки действия иммунитета против коронавирусов. Иллюстрация

"Конечно, есть коронавирусы, к которым антитела сохраняются около трех месяцев, и, следовательно, повторно заразиться можно довольно быстро. Это возбудители обычной ОРВИ. Они с нами миллионы лет, приспособились к нам, научились уходить от иммунного ответа. А новый коронавирус только впрыгнул в человеческую популяцию. Непонятно, как он себя поведет", – подчеркнул Ефимов.

"Но мы можем опираться на данные по SARS-CoV, геном которого значительно совпадает с РНК нового коронавируса. По нему мы знаем, что антитела сохраняются в крови в довольно высокой концентрации один-два года. Вполне вероятно, что так будет и с SARS-CoV2", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 15 апреля, в Украине были официально подтверждены 3764 случая заражения коронавирусом COVID-19.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Коронавирус
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