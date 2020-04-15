Дети, зараженные коронавирусом, переносят его гораздо легче, чем взрослые. У большинства из них наблюдаются легкие симптомы, характерные для обычного ОРЗ.

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Кроме того, болезнь у маленьких пациентов протекает с меньшим количеством осложнений даже при наличии сопутствующих проблем со здоровьем. К такому выводу пришли ученые из Китая и из Оксфордского университета, пишет ВВС.

"В той обширной литературе, которую мы уже имеем на тему нового коронавируса, есть примечательное наблюдение: даже те дети, у которых есть очень серьезные сопутствующие заболевания и которые получают иммуноподавляющую терапию или лечение от онкологии, болеют Covid-19 гораздо легче, чем взрослые, особенно пожилые взрослые", – говорит Эндрю Поллард, возглавляющий группу ученых в Оксфордском университете, которая недавно определила экспериментальную вакцину для лечения от коронавируса.

Коронавирус у детей "Объектив"

Данные китайского исследования заболеваемости детей Covid-19 также подтверждают, что чуть больше половины заразившихся испытывали легкие симптомы, такие, как температура, кашель, больное горло, насморк, ломота в теле и чихание.

Примерно у трети были признаки пневмонии, часто с жаром, влажным кашлем и хрипами, но без одышки и трудностей с дыханием, которые наблюдаются в более серьезных случаях.

"У детей преимущественно страдают верхние дыхательные пути (нос, рот, горло), поэтому у них проявляются симптомы простуды, вирус не опускается в нижние дыхательные пути – в легкие, и нет картины пневмонии, угрожающей жизни, как у взрослых", – объясняет консультант-педиатр из Саутгемптонского университета Грэм Робертс.

Доля детей, у которых болезнь перешла в серьезную или критическую стадию с ОДН (синдромом острой дыхательной недостаточности. – Ред.) и шоковым состоянием – гораздо ниже (6%), чем взрослых китайцев (19%). Особенно контраст заметен при сравнении с категорией пациентов старшего поколения, имеющих хронические сердечно-сосудистые или легочные заболевания. Кроме того, у части китайских детей вообще не проявлялись никакие симптомы коронавируса.

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