Названы шесть симптомов "продолжительного" коронавируса

Шесть симптомов свидетельствуют о высоком риске продолжительного течения коронавируса.

Об этом заявили ученые из Королевского колледжа Лондона. Данные исследования опубликовали на портале medrxiv.

По мнению ученых, более высокую вероятность развития "продолжительного COVID-19" имели люди, у которых в первую неделю болезни оказалось свыше пяти симптомов.

Они выделили симптомы, указывающие на долгий коронавирус: усталость, головная боль, непрекращающийся кашель, боль в горле, одышка и потеря обоняния.

Отмечается, что были исследованы более четырех тысяч пациентов с коронавирусом в Британии, США и Швеции. Они записывали симптомы в приложение. Выяснилось, что у 558 человек признаки коронавируса наблюдались около месяца, что ученые и называют "продолжительным COVID-19".

У 189 человек симптомы не пропадали в течение восьми недель, а 95 пациентов даже спустя три месяца не выздоровели полностью.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Королевском колледже Лондона определили, что почти 9% пациентов с положительным результатом на COVID-19 жалуются на кожные высыпания.