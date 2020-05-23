Названы шесть регионов Украины, не готовых к ослаблению карантина

Еще шесть областей Украины не готовы к смягчению карантинных мер безопасности в связи с пандемией коронавируса.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Максим Степанов доложил о ситуации с карантином в регионах

"Это Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская области, а также Закарпатье и Волынь. Эти регионы не отвечают критериям по заболеваемости, заполненности коек в больницах и количеству тестов, которые позволили бы перейти к адаптивному карантину на нынешнем этапе", – отметил он.

По словам главы Минздрава, в других областях разрешают определенные смягчения, однако не обязывают к ним, ведь местная власть должна смотреть, насколько возможно внедрять эти меры в той или иной ситуации.

"Речь идет об открытии детских садов, запуске общественного транспорта, проведении спортивных мероприятий без зрителей с участием не более 50 человек, религиозных мероприятиях с участием не более одного человека на 10 кв. м площади здания, работе гостиниц, кроме функционирования в них ресторанов и спа-зон. Все это – при условии соблюдения мер безопасности", – подчеркнул Степанов.

Как писал OBOZREVATEL, еще утром 23 мая Минздрав сообщал о 9 областях, не готовых к ослаблению карантина. Кроме вышеперечисленных, в списке были еще Днепропетровская, Донецкая и Луганская области.