В СССР было много блюд "неправильного питания", которые вошли в каждодневный рацион рожденных в те времена. И если для одних они стали незабываемым вкусом из детства, то для других якобы ярко показывают всю "нищету" советской жизни.

Так, по словам блогера Максима Мировича, тогда люди были вынуждены питаться в буквальном смысле слова чем попало. Рассказ о "странных" блюдах советской кухни он опубликовал на Live Journal.

"Как во многих других сферах советской жизни существовали "два мира" – на бумаге разных "Книг о вкусной и здоровой пище" была идеальная советская кухня, но в жизни все было совсем иначе", – пишет блогер.

"Традиционное" блюдо времен СССР maxim-nm.livejournal.com

Невкусные каши на завтрак

По словам Мировича, советские каши (особенно столовские) представляли собой самую обычную крупу, разваренную до состояния "клейстера". При этом ни о каких современных полезных кашах вроде "4 злака крупного помола" и речи не было. Кроме того, каши якобы обычно ели огромными порциями, что уже с самого утра "создавало в организме переизбыток лишних калорий и углеводов".

"Традиционное" блюдо времен СССР maxim-nm.livejournal.com

Макароны с жареной колбасой

Это блогер называет классическим "совковым" блюдом, которое хотя бы раз в неделю было на столе в любой советской семье. При чем жарили чаще всего докторскую или любительскую вареную колбасу с салом, а макароны были в виде гарнира.

"Очень часто, кстати, макароны зачем-то варились накануне, затем ставились в холодильник, после чего на следующий день на сковородку вываливался огромный слипшийся ком макарон – и жарился", – пишет он.

"Традиционное" блюдо времен СССР maxim-nm.livejournal.com

Тяжелые мясные супы

Традиционным советским первым блюдом были супы, сваренные на бульоне из костей.

"Сами по себе они были весьма неплохие, но беда в том, что в СССР их как правило готовили крайне невкусно – супы получались пресными и жирными, а после такого весьма калорийного блюда обычно еще ели второе в виде той же картошки с сосисками. Как результат – обед получался очень тяжелым и перенасыщенным углеводами", – вспоминает блогер.

"Традиционное" блюдо времен СССР maxim-nm.livejournal.com

Вездесущие сосиски

Мирович отмечает, что нормального мяса в СССР не существовало, а большинство населения вынуждено было питаться всяческими его "заменителями" – котлетами, колбасой и сосисками.

"Последние казались тогда такими вкусными именно потому, что люди жили в перманентном дефиците белка. Сосиски были в меню столовых, их ели дома – часто со все той же разогреваемой на второй-третий день вареной картошкой и слипшимся обжаренным комом вареных макарон", – утверждает блогер.

"Традиционное" блюдо времен СССР maxim-nm.livejournal.com

Суп с пельменями

Согласно рассказу Мировича, суп на бульоне с пельменями в СССР считался полноценным и сытным блюдом. Хотя мяса в фарше этих изделий было не много, причем он был очень плотным и "напоминал скорее какую-то колбасу серого цвета".

"Традиционное" блюдо времен СССР maxim-nm.livejournal.com

Плов из тушенки

Блогер пишет, что такое блюдо "пловом" назвать было сложно, поскольку это была больше просто рисовая каша с тушенкой и морковкой. Иногда оно встречалось и в на советских столовых.

"Традиционное" блюдо времен СССР maxim-nm.livejournal.com

Уксусные салаты из "подземных" овощей

"Нормальных овощей и фруктов в СССР не было, а чего-то "свеженького" хотелось – и поэтому в Союзе начали появляться десятки рецептов салатов и винегретов из "подземных" овощей, вроде вареной морковки, свеклы и картошки – куда также добавлялся еще соленый огурец и зеленый горошек. Все подобные салаты заправлялись майонезом либо уксусом, и получались крайне тяжелыми, плохо усваиваемыми и совсем не освежали – скорее наоборот, утяжеляли любой обед", – возмущается Мирович.

"Традиционное" блюдо времен СССР maxim-nm.livejournal.com

Батон с маслом и сахаром на десерт

Любимый многими детьми советский десерт – батон или черный хлеб, намазанный сливочным маслом и обсыпанный сверху сахаром – блогер тоже отнес к "убогим" блюдам из СССР. По его словам, это считалось повседневным советским лакомством, так как "нормальные вкусные десерты, пирожные и другие сладкие блюда были в Союзе были дефицитными".

Как сообщал OBOZREVATEL, завтрак, обед и ужин советского человека зависели от его достатка, который в первую очередь был связан с местом жительства, а также способности заводить связи с нужными людьми.