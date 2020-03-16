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17 марта • обновлено в 02:08
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Названы самые известные шпионки времен СССР и их достижения

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В истории шпионажа СССР, которая началась с женщин "с пониженной социальной ответственностью", было много успешных и немало добропорядочных дам, истинных патриоток своей родины.

В этом убежден писатель, полковник внешней разведки РФ в отставке Михаил Любимов. Его рассказ о самых известных представительницах этой отрасли опубликовал "АиФ".

По его словам, российские разведчицы отличаются от западных. Последние занимались в основном войсковой разведкой – действовали по обе линии фронта, засекая войска и объекты противника. А вот дамы-шпионки времен Союза прославились еще и проникновением в стратегические секреты противника, пример – атомная бомба или тайны НАТО. Хотя, подчеркивает писатель, судьбы у них были нелегкие.

Елизавета Кузьмина-Караваева

Елизавета Кузьмина-Караваева

Первой среди разведчиц с СССР Любимов упомянул поэтессу, общественного деятеля и руководителя целой резидентуры французского Сопротивления Елизавету Кузьмину-Караваеву или мать Марию. После эмиграции в Париж и с началом войны она была в центре подпольной деятельности против немцев: активно собирала военную информацию, спасала преследуемых евреев, доставая для них документы.

"Но была схвачена гестапо, отправлена в лагерь Равенсбрюк и там удушена в газовой камере. Мать Мария канонизирована Константинопольским патриархатом в качестве преподобномученицы", – утверждает писатель.

Зоя Рибкина

Зоя Рибкина

Также он отметил шпионку Зою Рыбкину, которая с началом Второй мировой войны готовила диверсантов для заброски во вражеский тыл и партизанские отряды. Она была направлена замрезидента в нейтральную Швецию, потом в Финляндию, где активно занималась вербовкой и сбором информации среди иностранцев, регистрировала перемещение немецкой техники.

"Ее отправили в отставку до пенсии, но смилостивились и назначили начальником отдела кадров в воркутинском ГУЛАГе. Честно отбыв там два года, та не спилась, не повесилась, а превратилась в детскую писательницу Зою Воскресенскую, причем не рядовую, а в лауреата Госпремии СССР. Дети ее обожали, и умерла она в почете", – говорится в статье.

Прасковья Савельева

Прасковья Савельева

ru.wikipedia.org

А вот разведчица Паша Савельева из Ржева во время войны раздобыла образцы химического оружия, которое немцы готовились применить против советской армии. Она была схвачена гестапо в январе 1944 года и сожжена заживо.

Еще трое девушек-шпионок – Лена Мазаник, Мария Осипова и Надежда Троян – уничтожили в Минске жесточайшего фашистского гаулейтера Вильгельма Кубе. После этого их вывезли на самолете в Москву и сделали героями Советского Союза.

Мария Осипова, Надежда Троян, Елена Мазаник

Мария Осипова, Надежда Троян, Елена Мазаник

Друзья-сябры

Сразу несколько советских разведчиц участвовали в похищении у американцев документов по атомной бомбе.

Среди них Маргарита Коненкова – жена русского художника и агент разведки, которая создала в Нью-Йорке салон и даже закрутила роман с Альбертом Эйнштейном, знавшим многие детали работы над атомным проектом в Лос-Аламосе.

Маргарита Коненкова – советская шпионка, которую любил Эйнштейн

Маргарита Коненкова – советская шпионка, которую любил Эйнштейн

news.rambler.ru

Также к этому была причастна Елизавета Горская (Зарубина), которая с молодых лет прославилась как опытный вербовщик, была женой убийцы немецкого посла Мирбаха – сотрудника ЧК Блюмкина, имела огромный опыт нелегальной работы в Германии, затем вышла замуж за резидента в США Зарубина и там поддерживала связь с ценными "атомными агентами".

Еще в проекте участвовала Леонтина Коэн, прошедшая огромный путь нелегальной работы в Штатах и Лондоне. Женщина подверглась аресту, но через несколько лет вместе с мужем была обменена и возвратилась в СССР, где позже даже получила звание героя России.

Елизавета Горская и Леонтина Коэн

Елизавета Горская и Леонтина Коэн

Прославилась в этом деле и Этель Розенберг, посаженная в США на электрический стул вместе со своим мужем, ученым-атомщиком, за шпионаж в пользу Советского Союза.

Кроме них, легендарной советской разведчицей была англичанка Китти Харрис.

"Прошла серьезные курсы подготовки радистов под руководством опытного разведчика Вилли Фишера, известного впоследствии как полковник Абель. Выехала в Лондон, а затем в Париж, где работала с агентом Дональдом Маклином. Тот занимал крупный пост в английском МИДе, а затем в посольстве Франции и передавал массу суперсекретных документов. Китти их фотографировала и передавала в Центр, именно она научила Дональда секретному фотографированию", – рассказывает Любимов историю разведчицы.

Этель Розенберг и Китти Харрис

Этель Розенберг и Китти Харрис

По его словам, в 1937 году Харрис получила советское гражданство, но по возвращении в СССР в 1946-м впала в немилость. Ее отправили в Ригу, где арестовали как "социально опасный элемент", а в 1952 году – на принудительное лечение в тюремную психиатрическую больницу в Горький, ныне Нижний Новгород, где она и умерла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России был зверски убит последний секс-маньяк времен СССР Артур Китаев.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Вторая мировая война
Теги
История СССР
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