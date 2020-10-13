Названы регионы Украины с наибольшим приростом случаев COVID-19
В Украине регионами с самым быстрым приростом количества больных коронавирусом 12 октября стали город Киев, Харьковская область и Львовщина.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны. В частности, в столице число инфицированных уже достигло 28 090 (+397 за сутки), в Харьковской области – 25 625 (+439), а на Львовщине – 23 129 (+341) (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Позже эти данные подтвердил и министр здравоохранения Максим Степанов. Кроме того, он отметил, что статистика резко возросла в Днепропетровской области (305 случаев) и в Полтавской (285).
"Уже больше чем полгода я каждое утро без какого-либо выходного выхожу на брифинг и озвучиваю эти цифры. Почему мы это делаем? Потому что считаем, что обязанностью Минздрава и власти является в том числе открытость. Чтобы вы четко знали, что у нас происходит с пандемией. Какое количество у нас, где каждый день заболели, какое количество людей госпитализировано. Конечно, все эти полгода я очень рассчитываю на вас, уважаемые украинцы", – обратился министр к гражданам.
Он призвал их прислушаться к рекомендациям Минздрава и начать выполнять все правила, если люди не хотят заболеть опасной болезнью.
"Ибо по-другому – это, как переходить какую-то международную трассу, где есть большой поток автомобилей, и думать: а перебежишь ли ты? Так и не соблюдать правила и рекомендации", – провел параллель чиновник.
Подытоживая, он попросил украинцев вдуматься в показательные цифры статистики смертности от коронавируса – 107 летальных случаев за сутки.
"Это люди, которым был установлен диагноз COVID-19. Понятно, что большая часть этих людей имели сопутствующие заболевания. Но они жили до этого с ними и могли бы жить и дальше с этими болезнями, если бы не появился COVID-19. Некоторая часть из них тоже считала, что маски не нужны, что COVID-19 не существует, что это все какие-то придумки и мировой заговор. Это все ваше здоровье!" – напомнил Степанов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 октября коронавирус в Харьковской области обнаружили у 741 человека, в Киеве – у 196, а во Львовской области – у 200 пациентов.
Напомним, на утро 13 октября количество больных COVID-19 в Украине достигло 270 587 случаев, из них 5 133 обнаружены за сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 5 122 человека (+107 за сутки), а 116 562 пациентов (2 152) полностью побороли болезнь.