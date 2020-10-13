Названы регионы Украины с наибольшим приростом случаев COVID-19

В Украине регионами с самым быстрым приростом количества больных коронавирусом 12 октября стали город Киев, Харьковская область и Львовщина.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны. В частности, в столице число инфицированных уже достигло 28 090 (+397 за сутки), в Харьковской области – 25 625 (+439), а на Львовщине – 23 129 (+341) (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Регионы с самым быстрым приростом количества больных COVID-19. Сайт СНБО

Позже эти данные подтвердил и министр здравоохранения Максим Степанов. Кроме того, он отметил, что статистика резко возросла в Днепропетровской области (305 случаев) и в Полтавской (285).

"Уже больше чем полгода я каждое утро без какого-либо выходного выхожу на брифинг и озвучиваю эти цифры. Почему мы это делаем? Потому что считаем, что обязанностью Минздрава и власти является в том числе открытость. Чтобы вы четко знали, что у нас происходит с пандемией. Какое количество у нас, где каждый день заболели, какое количество людей госпитализировано. Конечно, все эти полгода я очень рассчитываю на вас, уважаемые украинцы", – обратился министр к гражданам.

Он призвал их прислушаться к рекомендациям Минздрава и начать выполнять все правила, если люди не хотят заболеть опасной болезнью.

"Ибо по-другому – это, как переходить какую-то международную трассу, где есть большой поток автомобилей, и думать: а перебежишь ли ты? Так и не соблюдать правила и рекомендации", – провел параллель чиновник.

Подытоживая, он попросил украинцев вдуматься в показательные цифры статистики смертности от коронавируса – 107 летальных случаев за сутки.

"Это люди, которым был установлен диагноз COVID-19. Понятно, что большая часть этих людей имели сопутствующие заболевания. Но они жили до этого с ними и могли бы жить и дальше с этими болезнями, если бы не появился COVID-19. Некоторая часть из них тоже считала, что маски не нужны, что COVID-19 не существует, что это все какие-то придумки и мировой заговор. Это все ваше здоровье!" – напомнил Степанов.

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