Названы регионы Украины с наибольшим приростом случаев COVID-19

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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  • В столице за сутки инфицировалось почти 400 человек

  • Харьковщина сместилась на второе место с показателем +439 больных

  • Однако в целом эта область оказалась в "черной зоне" – там дошло до того, что спасают только тех, кто имеет шансы на жизнь

Названы регионы с наибольшим приростом COVID-19 в Украине

В Украине регионами с самым быстрым приростом количества больных коронавирусом 12 октября стали город Киев, Харьковская область и Львовщина.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны. В частности, в столице число инфицированных уже достигло 28 090 (+397 за сутки), в Харьковской области – 25 625 (+439), а на Львовщине – 23 129 (+341).

Регионы с самым быстрым приростом количества больных COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 октября коронавирус в Харьковской области обнаружили у 741 человека, в Киеве – у 196, а во Львовской области – у 200 пациентов.

  • Напомним, на утро 13 октября количество больных COVID-19 в Украине достигло 270 587 случаев, из них 5 133 обнаружены за сутки.

  • От COVID-19 в стране умерли уже 5 122 человека (+107 за сутки), а 116 562 пациентов (2 152) полностью побороли болезнь.

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