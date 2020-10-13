Названы регионы Украины с наибольшим приростом случаев COVID-19

В Украине регионами с самым быстрым приростом количества больных коронавирусом 12 октября стали город Киев, Харьковская область и Львовщина.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны. В частности, в столице число инфицированных уже достигло 28 090 (+397 за сутки), в Харьковской области – 25 625 (+439), а на Львовщине – 23 129 (+341).

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