Названы регионы Украины с наибольшим приростом случаев COVID-19
В столице за сутки инфицировалось почти 400 человек
Харьковщина сместилась на второе место с показателем +439 больных
Однако в целом эта область оказалась в "черной зоне" – там дошло до того, что спасают только тех, кто имеет шансы на жизнь
В Украине регионами с самым быстрым приростом количества больных коронавирусом 12 октября стали город Киев, Харьковская область и Львовщина.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны. В частности, в столице число инфицированных уже достигло 28 090 (+397 за сутки), в Харьковской области – 25 625 (+439), а на Львовщине – 23 129 (+341).
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 октября коронавирус в Харьковской области обнаружили у 741 человека, в Киеве – у 196, а во Львовской области – у 200 пациентов.
Напомним, на утро 13 октября количество больных COVID-19 в Украине достигло 270 587 случаев, из них 5 133 обнаружены за сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 5 122 человека (+107 за сутки), а 116 562 пациентов (2 152) полностью побороли болезнь.