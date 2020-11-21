Названы регионы Украины, где осталось меньше всего коек для больных COVID-19

В двух областях Украины уже более чем на 70% заполнены больничные койки в медучреждениях, которые принимают пациентов с коронавирусом.

Тогда как в среднем по стране заполнены 52% таких койко-мест. Об этом свидетельствуют обновленные данные Министерства здравоохранения, опубликованные на его сайте.

В частности, наиболее загруженными на сегодняшний являются больницы в Полтавской (73,9%) и Черкасской (70,2%) областях. В Киеве, который несколько недель лидирует по количеству ежедневно выявленных случаев COVID-19, заняты 54,3% коек.

Всего же в стране введены уже 53 445 больничных коек для больных коронавирусом или пациентов, у которых подозревают этот диагноз.

Кроме этого, в стране продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией. По состоянию на 21 ноября, он составляет 424,7 при норме 40. Наихудшая ситуация наблюдается в Сумской области – 727,2, а в столице этот показатель равен 491,7.

Напомним: в Украине на утро субботы, 21 ноября, подтверждены 612 665 случаев COVID-19. Из них за сутки были выявлены 14 580, что побило предыдущий рекорд. Инфекция унесла жизни уже 10 813 украинцев, при этом 282 313 пациентов смогли побороть ее.

Индикаторные показатели для определения регионов Украины со значительным распространением COVID-19 moz.gov.ua

Индикаторные показатели для определения регионов Украины со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 21.11.2020 года moz.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской городской клинической больнице №12 покончила с собой женщина, которая лечилась от коронавируса. Правоохранители отметили, что она повесилась.

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